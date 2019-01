ALIDA GOTTA/ Video, è amore con Almo Bibolotti? (Masterchef All Stars Italia)

La seconda puntata di Masterchef All Stars Italia ha dato parecchie indicazioni. Una delle concorrenti più brave ai fornelli è certamente Alida Gotta, una che si è sempre distinta per il suo uso sapiente delle materie prime e per l’estro che ha a tavola. Ma in questo ultimo frangente la bella Alida ha anche avuto modo di far parlare di sé per, diciamo così, questioni extra-cucina. Pare, infatti, che tra lei e Almo Bibolotti sia sorto del tenero, con occhiate languide e qualche frase significativa. Ovviamente tutto è ancora da verificare, ma gli indizi ci sono tutti. La prova suprema si è avuta dallo stesso Almo che in confessionale ha avuto parole al miele per la sua collega cuoca: “Spero davvero che Masterchef All Stars Italia venga vinto da una donna. C’è davvero bisogno che a trionfare sia qualcuno di dolce, sbagliato, appassionato e sensibile.” Il tutto,è chiaro, gettando un’occhiata di fuoco alla bella Alida Gotta che, udite udite, ha ricambiato caldamente. Insomma, se due indizi fanno una prova dobbiamo dire che allora siamo davvero sulla strada giusta.

ALIDA GOTTA: PIATTI RIUSCITI A META’

Nella seconda puntata di Masterchef All stars Italia, Alida Gotta ha avuto parecchi alti e bassi. Se da una parte è vero che la sua cucina ha avuto dei riscontri abbastanza negativi, dall’altra non possiamo che verificare il suo grande successo all’interno del pianeta uomini. A inizio puntata il suo piatto denominato Sunset Boulevard (un classico piatto formato da ravioli alla barbabietola, zucche e melanzane) ha avuto un gradimento contrastante da parte dei giudici. Bruno Barbieri, sempre un po’ ruvido e tagliente, ha detto senza mezzi termini che il Sunset Boulevard era ‘piuttosto brutto a vedersi quando veniva maneggiato‘, mentre Cannavacciuolo è stato più mite nei suoi confronti. Il mastodontico chef ha invece elogiato Alida Gotta definendo il suo piatto davvero ‘interessante in bocca, visto che ha dosato molto bene le erbe di sopra‘, lasciando intendere alla fin fine un giudizio più che positivo. Decisamente meno bene è andata con un altro piatto, il Secret Garden. In questo caso Alida Gotta è stata bollata senza pietà come ‘troppo cerebrale’.

SCINTILLE CON MAURIZIO

Anche se questa seconda puntata di Masterchef All Stars Italia ha avuto certamente dei risvolti negativi per lei, Alida Gotta non si è abbattuta e ha continuato a cucinare come sa. Con amore, dedizione e cervello. Questa sua passione par la cucina, abbinata a un carattere che via via negli anni si è fatto più deciso e definito, ha fatto breccia nel cuore di diversi uomini. All’inizio di questo articolo abbiamo citato Almo Bibolotti, ma lui non è il solo. Anche Maurizio Rosazza ha dimostrato di cedere al fascino di Alida Gotta. Ecco cosa ha detto l’ex cuoco amatore: “Sinceramente per me Alida Gotta è uno dei concorrenti migliori di Masterchef. E’ creativa, appassionata, preparata; in poche parole mi sono innamorato… ma citando una persona molto saggia dirò che sono qui per fare l’amore e non la guerra.” Attenzione, quindi, la cucina è diventata a poco a poco un luogo di incontri amorosi più che un posto in cui cucinare. E se poi c’è la bella Alida Gotta di mezzo, tutto diventa estremamente più semplice.





