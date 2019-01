Andrea Damante all’Isola dei Famosi 2019 per scordare Giulia De Lellis?/ Fuori anche il nome di Capparoni

Andrea Damante all’Isola dei Famosi 2019? L’indiscrezione che scotta arriva tra le pagine del settimanale Oggi, all’interno delle Pillole di Gossip curate da Alberto Dandolo. A questo punto, qualora la lieta novella fosse confermata, il deejay veronese avrebbe seguito l’esempio di Bianca Atzei. Ed infatti lo scorso anno, la cantante ha deciso di sbarcare in Honduras proprio per cercare di dimenticare la sua storia d’amore finita male con Max Biaggi. Damante in questo ultimo periodo, si è anche confidato parlando di Giulia De Lellis e raccontando di avere pianto per lei e la fine della loro relazione d’amore dopo un tradimento. “L’ultima volta che ho pianto è stato quando è finita la mia storia con Giulia. Ero in auto e mi sono messo a riflettere sull’intensità dei nostri due anni di amore. E ho ceduto alla commozione. Forse un “ti amo” avrebbe cambiato la mia vita”, ha confidato tra le pagine del settimanale “F”.

Andrea Damante, sempre durante questa intervista, aveva anche precisato di essere single, ottima occasione per potere affrontare l’Isola dei Famosi 2019, arrivando in Honduras con il cuore ancora interamente occupato da Giulia De Lellis. “Sono single perché non mi accontento. Quando arriverà, dovrà essere un amore esagerato”, ha raccontato l’ex tronista. Nel frattempo la sua ex fidanzata, continua a godersi la sua nuova relazione d’amore tra le braccia di Irama, in procinto di raggiungere Sanremo dopo il prossimo mese, si apriranno i battenti del Festival della musica italiana. Ed intanto, restando in tema Isola dei Famosi, un altro nome si aggiunge alla lista dei potenziali partecipanti del cast: Kaspar Capparoni. Il suo nome era saltato fuori anche lo scorso anno ma l’attore aveva prontamente smentito. Ecco quindi, tutti i nomi che potrebbero partecipare (attualmente): Riccardo Fogli, Grecia Colmenares, Paolo Brosio, Alvin, Taylor Mega, Jo Squillo, Luca Vismara, Jeremias Rodriguez, Marina La Rosa, Demetra Hampton, Kaspar Capparoni e Andrea Damante.

