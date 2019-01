Carlo Freccero: “Voglio riportare Daniele Luttazzi in Rai”/ “E’ finita l’epoca di Berlusconi e Renzi”

«Voglio riportare Daniele Luttazzi in Rai»: questo l’annuncio del direttore di Rai 2 Carlo Freccero nel corso della conferenza stampa in programma oggi a Viale Mazzini. Assente in Rai dal 2001, con l’editto bulgaro di Silvio Berlusconi passato alla storia, il comico potrebbe fare ritorno dopo 18 anni nella televisione di Stato. Carlo Freccero ha spiegato: «Senza la satira, che televisione pubblica sarebbe? E’ finita l’epoca di Silvio Berlusconi e quella di Matteo Renzi, ci mancherebbe che si proibisca la satira». Parole che hanno stupito il web, con Freccero destinato a sparigliare le carte della tv: dopo aver presentato la nuova rubrica religiosa di Rai 2 “Sulla via di Damasco”, «i programmi religiosi non vanno vissuti come imposizioni ma come occasioni per fare nuova televisione», l’autore ha anche aperto al ritorno di Simona Ventura. Senza dimenticare l’indiscrezione di qualche giorno fa su Pio e Amedeo…

DANIELE LUTTAZZI E L’EDITTO BULGARO DI SILVIO BERLUSCONI

Come sottolineato in precedenza, Daniele Luttazzi venne allontanato dalla Rai nel 2001 per effetto dell’editto bulgaro di Silvio Berlusconi, che comprese anche Enzo Biagi e Michele Santoro. Il cavaliere, al tempo presidente del Consiglio, si scagliò contro «l’uso criminoso della televisione di Stato». Lanciato dallo stesso Freccero, Luttazzi era al timone della trasmissione Satyricon ed era spesso finito nel mirino della critica, basti pensare alla sospensione per la famosa scenetta della coprofagia (Berlusconi querelò per diffamazione, ndr). Come reagirebbe gli italiani al ritorno del comico romagnolo in Rai? Sui social spuntano i primi commenti: «Magari! Daniele Luttazzi era l’unico veramente rivoluzionario, basta con i Don Matteo e affini…pagati obbligatoriamente da me», «Freccero vuole riportare Luttazzi in tv dopo 18 anni. Beh, il tempo per ricopiare paro paro le battute dai colleghi americani ce l’ha avuto», «Fino alla prima battuta sul governo e poi addio Luttazzi di nuovo».

