Cristiano Malgioglio conferma il Grande Fratello/ Di nuovo in TV con Barbara d’Urso: le ultime news

Cristiano Malgioglio anche ieri, presenza fissa de La Repubblica delle Donne di Piero Chiambretti, ha regalato agli estimatori, gustosi spoiler sul suo futuro lavorativo. Ed infatti, dopo essere volato a Cuba al fianco dell’amica Barbara d’Urso, proprio con lei tornerà presto in televisione con la sedicesima edizione del Grande Fratello. Malgioglio e la ruspante conduttrice, avevano rivelato di stare lavorando insieme ad un progetto top secret. Senza nemmeno troppe esitazioni, il paroliere siciliano ha spoilerato ieri sera il nuovo show che li vedrà protagonisti nuovamente, dopo il successo della scorsa edizione. Il ciuffo più amato della televisione, aveva già annunciato il suo ritorno al fianco della nostra Carmelita Nazionale, già lo scorso luglio, in tempi decisamente non sospetti. Intervistato da Rolling Stone infatti, aveva dichiarato che, nonostante tutti considerino il Grande Fratello un contenitore trash, non facevano altro che parlarne.

Cristiano Malgioglio conferma la sua presenza al Grande Fratello

“Il Grande Fratello? Tutti ne hanno parlato malissimo: trash, non trash, orrendo, non orrendo. Io mi sono defilato e dissociato da alcune cose. Ma in termini di ascolti, è stato un grande successo. Sono molto contento. Abbiamo portato i frutti a casa e, a quanto pare, l’anno venturo si rifarà ancora. Non saranno più otto puntate, ma molte di più. E questo è già molto bello. Abbiamo anche portato temi molto delicati”, aveva raccontato Cristiano Malgioglio tra le pagine di Rolling Stone lo scorso luglio. Ieri sera su Rete4 con l’amico Chiambretti, non solo ha confermato il ritorno in pista del Grande Fratello, ma ha precisato anche la sua presenza al fianco di Barbara d’Urso, nel ruolo di opinionista. Tornerà anche Simona Izzo? La regista in questo ultimo periodo, è stata avvistata a Domenica In, con tanto di potenziale frecciatina proprio nei confronti di Barbarella: la sua presenza è a rischio? Staremo a vedere!

