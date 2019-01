DIN DON/ Su Italia 1 il film con Enzo Salvi oggi, 3 gennaio 2019

NEL CAST ANCHE MAURIZIO BATTISTA

Din Don, il film in onda su Italia 1 oggi, giovedì 3 gennaio 2019 alle ore 21,30. La pellicola è stata girata dal regista Claudio Norza, ed è una commedia che presenta nel suo cast molti nomi noti del cinema italiano, da Maurizio Battista a Enzo Salvi, che ricoprono le parti dei protagonisti Don Enzo e Don Donato. A completare il cast anche tanti altri nomi noti della commedia all’italiana come Maurizio Mattioli, che interpreterà il vescovo zio di Don Donato, e ancora Andrea Dianetti, Giorgia Wurth, Emy Bergamo e Valeria Altobelli. ‘Din Don’ è stato girato quest’estate in Ciociaria, nelle cittadine di Roccasecca e Cassino, e il passaggio televisivo sarà la prima visione assoluta del film, che non ha avuto passaggi cinematografici ed è stato lanciato direttamente sul piccolo schermo per il periodo natalizio, fatta eccezione per un passaggio in anteprima presso il Cinema Lux di Roma che ha fatto registrare un buon gradimento di pubblico nella serata. Ma adesso ecco a voi la trama del film nel dettaglio.

DIN DON, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

La storia di ‘Din Don’ vede protagonista Don Dino, parroco di una chiesa in Ciociaria che si trova a non riuscire più a fronteggiare da solo i tanti impegni che la vita parrocchiale gli impone. In cerca di personale, Don Dino si affida a Don Donato, che si presenta come prete missionario di ritorno dall’Africa. In realtà Don Donato è un’impostore, si finge prete per sfuggire alla caccia di un boss criminale del paese, con il quale ha contratto un debito di ben novantamila euro. A vigilare sulla situazione arriva lo zio Vescovo di Don Donato, all’oscuro del fatto che il nipote non ha mai preso veramente i voti. Don Donato diventa nel frattempo parte integrante della vita della parrocchia, avendo parecchi incontri-scontri con la perpetua che si occupa della polizia e vigilando sulla storia d’amore di due parrocchiani, cercando nel frattempo di risolvere una volta per tutte il problema relativo al suo debito senza farsi smascherare, nel più timico schema della commedia degli equivoci.

© RIPRODUZIONE RISERVATA