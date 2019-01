Enrica Bonaccorti/ Indovina l’età, quando è nata e quanti anni ha: “Modugno? Come lui nessuno” (Guess my age)

Enrica Bonaccorti è la star della tv che questa sera affiancherà il nuovo protagonista di Guess My Age. Ospite del fortunato quiz a premi di Enrico Papi, la conduttrice si cimenterà alla scoperta delle età di sette sconosciuti, sostenendo il concorrente a lei abbinato nella sua corsa alla vittoria finale. Per la sfida, lo ricordiamo, la coppia di partecipanti dovrà indicare l’età esatta dei primi sei protagonisti misteriosi della serata; per il settimo, quello considerato più enigmatico, i concorrenti in gioco avranno invece a disposizione quattro tentativi e altrettanti indizi. Come al solito, una risposta scorretta comporterà una diminuzione del montepremi iniziale, che da 100 mila euro di volta in volta verrà dimezzato. Come se la caverà la Bonaccorti alle prese con il quiz preserale di TV8? L’appuntamento è a questa sera, nella fascia prime time, a partire dalle 20.30.

“DOMENICO MODUGNO?LA PRIMA GRANDE FORTUNA DELLA MIA VITA”

Questa sera Enrica Bonaccorti dovrà vedersela con una delle sfide più agguerrite della tv, quella di Guess My Age, ma qualche settimana fa, ospite di Caterina Balivo a Vieni da me, ha ripercorso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo a fianco di colui che ha definito “uno dei più grandi poeti del novecento”. Stiamo parlando di Domenico Modugno. “Come scriveva lui nessuno”, ha ammesso la conduttrice nel salotto di Rai 1, dove ha inoltre rivelato: “Quando ho cominciato a fare teatro avevo 19 anni, ho cominciato prima con un’estiva con Franco Molè. (…) Poi mi hanno fatto fare un provino a Roma, eravamo trenta ragazze e mi hanno scelto”; tuttavia, ha ribadito nel corso dell’intervista, incontrare Domenico Modugno “è stata la prima grande fortuna della mia vita” e ancora oggi, a distanza di molti anni dal loro primo incontro, “quando lo vedo la notte, sai Techetechetè? Io mi alzo dal letto, vado alla televisione e gli faccio una carezza. Mimmo ce l’ho nel cuore”

“IL TRAP? UNA STRISCIANTE TRAGEDIA CHE INQUINA LE GIOVANI MENTI”

Conduttrice e attrice, Enrica Bonaccorti è una delle opinioniste più amate dei principali salotti televisivi. Di recente, attraverso il suo blog, ha espresso la sua opinione sul fenomeno del trap, un tema molto caro ai più giovani, ma soprattutto ai genitori. La conduttrice, in particolare, si è scagliata contro quel genere musicale che, sottoposto ai ragazzi dagli 11 ai 17 anni, “arriva direttamente al cervello, che a quell’età è plastico, ancora in formazione”. La Bonaccorti, in particolare, si chiede quale sia l’impronta che il trap lascia nel cervello delle nuove generazioni, sottolineando inoltre che “oltre alla mancata sicurezza e al peperoncino, oltre a tutto quello che ha permesso la tragedia delle giovanissime vite spezzate in discoteca a Corinaldo, c’è un’altra strisciante tragedia che inquina le giovanissime menti dei nostri figli e nipoti: quei testi”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA