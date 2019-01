FINALISTI MASTERCHEF ALL STARS ITALIA/ Chi sono? Maradona, Alida e Ivan i grandi favoriti

Ci siamo: questa sera, in prima serata su Sky Uno, va in onda la semifinale di Masterchef All Stars Italia che decreterà i nomi dei concorrenti che, nella quarta ed ultima puntata, in onda giovedì 10 gennaio, si contenderanno la vittoria e il premio che sarà devoluto in beneficienza. A giocarsi tutto per riuscire ad arrivare in finale saranno concorrenti Maradona, Rubina, Danny, Simone, Alida, Ivan e Michele che, al pari dei concorrenti già eliminati, dopo aver partecipato alle precedenti edizioni del talent show culinario più famoso della televisione italiana senza vincere, cercheranno di rifarsi conquistando prima un posto in finale e poi, eventualmente, la vittoria. A sfidarsi, questa sera, davanti alla giuria formata da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e dal maestro pasticcere Iginio Massari saranno Maradona (quarto nella quinta edizione), Rubina (settima nella quinta edizione), Danny (quinta nella prima edizione), Simone (ottavo nella quarta edizione), Alida (secondo nella quinta edizione), Ivan (quarto nella seconda edizione) e Michele (ottavo nella terza edizione).

MASTERCHEF ALL STARS ITALIA: I FAVORITI PER LA FINALE

Tra Maradona, Rubina, Danny, Simone, Alida, Ivan e Michele, chi arriverà in finale? Il grande favorito è Maradona, considerato dal pubblico, il migliore tra i concorrenti ancora in gara. Dalla sua parte, lo chef ha non solo un indiscutibile talento culinario, ma anche un carattere tranquillo con cui riesce a gestire i vari imprevisti che nascono in cucina. Favorito anche Ivan che, esattamente come Maradona, può contare sul proprio talento e sul carattere che mette d’accordo giuria e pubblico. I due concorrenti sono considerati dal pubblico i migliori ancora in gara. Pur non avendo vinto l’edizione a cui hanno partecipato, infatti, sono riusciti comunque ad affermarsi come chef lavorando in ristoranti. Oltre ai due uomini, favorita è anche alida che, dopo essersi piazzata al secondo posto nella quinta edizione, ha buone possibilità di arrivare in finale e puntare alla vittoria. Maradona, Ivan e Alida, dunque, riusciranno ad arrivare in finale o ci saranno clamorosi colpi di scena?

