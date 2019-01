Francesca Fialdini, “riempita di insulti sui social per una domanda”/ A La Vita in Diretta replica agli haters

Francesca Fialdini risponde agli haters che l’hanno duramente attaccata per una domanda posta agli sfollati per il terremoto di Catania avvenuto nella notte tra il 25 e il 26 dicembre. Durante la puntata andata in onda il giorno dopo, la conduttrice de “La Vita in Diretta” attraverso le sue inviate ha chiesto agli ospiti in collegamento da Fleri, uno dei paesi più colpiti dal sisma, perché vivessero ancora lì, pur sapendo che la zona è sismica. «Perché continuate a vivere in quelle zone?», ha chiesto. E sullo sfondo le immagini della devastazione nei paesi montani resi quasi inaccessibili dal sisma. Subito sono scattate le critiche nei confronti della conduttrice per la domanda giudicata fuori luogo. Sui social infatti molti telespettatori hanno giudicato indelicata e addirittura irrispettosa l’uscita di Francesca Fialdini, che però oggi è intervenuta per rispondere agli attacchi e spiegare le ragioni della sua domanda.

FRANCESCA FIALDINI, “RIEMPITA DI INSULTI PER UNA DOMANDA”

Sulle polemiche è tornata oggi Francesca Fialdini, che a “La Vita in Diretta” ha esordito. «La scorsa settimana ho rivolto una domanda semplice che secondo me tante persone si fanno e l’ho chiesto alle persone che sono proprio oggi in collegamento». E ha rilanciato l’interrogativo: «Perché continuate a vivere in un territorio così in difficoltà? Avete almeno delle case in regola dal punto di vista antisismico?». Poi ha aggiunto: «Purtroppo devo registrare, e ve lo racconto, che sui social sono stata insultata da più persone per una domanda molto semplice, ma in genere quando c’è un pericolo ci si mette a riparo. Allora cosa scatta? Perché è interessante come meccanismo». L’ospite in studio ha spiegato le difficoltà nel lasciare la propria terra. «Vi assicuriamo che saremo sempre accanto ad illuminare le zone d’ombra perché siamo convinti che l’informazione sia la prima forma di solidarietà», ha concluso la Fialdini.

