FREEDOM OLTRE IL CONFINE/ Roberto Giacobbo racconta La Sacra Famiglia oggi, 3 gennaio 2019

Freedom oltre il confine è un bel programma di approfondimento che appare sulle reti Mediaset dall’inizio di Dicembre dell’anno 2018. La trasmissione che presenta diversi approfondimenti è diretta in studio dal bravo Roberto Giacobbo, professionista che già nel passato ha dato il suo contributo alla televisione del bel paese. La trasmissione diretta dal regista Sebastiano Lombardi ha fatto la sua apparizione nel palinsesto televisivo da pochissimo tempo, la serie composta di otto puntate ha avuto un ottimo riscontro di pubblico, esso è riuscito ad ottenere un audience sicuramente superiore alla media di quella che è la terza rete Mediaset. La prossima puntata di Freedom oltre il confine andrà in onda stasera, 3 gennaio sempre su rete 4 in prima serata, con i titoli di testa che andranno in onda a partire dalle 21.25. Da sottolineare come il programma per la prima volta nella storia delle trasmissione di approfondimento utilizzi in maniera costante la tecnologia 4K, molto ben utilizzata anche la ripresa direttamente da droni, essi appositamente pilotati da personale specializzato forniscono sensazioni veramente uniche portando lo spettatore al centro dello spettacolo. Ma vediamo insieme di quale argomento si parlerà questa sera.

I MISTERI DELLA SACRA FAMIGLIA

La puntata stante anche il periodo delle festività natalizie vedrà l’approfondimento sulla composizione della Sacra Famiglia, una famiglia che di fatto ha segnato la storia della cristianità mondiale e non solo. La famiglia viene attenzionata non solo nella sua composizione ma anche relativamente alle sensazioni che sono derivate dalla nascita del Bambin Gesù e di tutti gli accadimenti che ne sono conseguiti. Il presentatore porrà la sua attenzione all’arrivo dei tre re Magi, essi con il loro doni seguendo la stella cometa hanno di fatto segnato la strada del riconoscimento mondiale a quello che in futuro diverrà il Salvatore. Lo stile della narrazione porterà lo spettatore a sentirsi parte integrante della storia, una storia che grazie alla nascita di un bambino ha portato la cristianità in tutto il pianeta. Ottimi in studio gli approfondimenti operati da Giacobbe, professionista che conosce perfettamente i tempi scenici. Freedom oltre il confine. è un programma che viene magistralmente condotto da Roberto Giacobbe, egli aiutato anche dai vari inviati riuscirà a ripercorre, seppure all’interno di una finzione scenica, molti accadimenti storici, fornendo a quest’ultimo un taglio scientifico-divulgativo. Le riprese oltre che nello studio di rete 4, studio sapientemente organizzato anche sotto il punto di vista delle luci di scena, è realizzato in un set appositamente costruito in Abruzzo. La regione è stata scelta dalla produzione per via del suo paesaggio brullo che ben rappresenta i temi trattati. Da sottolineare come Freedom oltre il confine sfruttando un format ben collaudato (quello di Voyager ai confini della conoscenza) ha ottenuto un ottimo riscontro in termine di audience.

