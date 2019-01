IL LIBRO DELLA GIUNGLA/ Su Canale 5 il film d’animazione diretto da Wolfgang Reitherman oggi, 3 gennaio 2019

ALLA REGIA WOLFGANG REITHERMAN

Il libro della Giungla, il film d’animazione in onda su Canale 5 oggi, giovedì 3 gennaio 2019 alle ore 21,35. E’ un classico dell’animazione Disney, prodotto nel 1967 e diretto da Wolfgang Reitherman, è uno dei cartoni animati di maggior successo mai realizzati dal colosso d’animazione americano. Il film nella sua versione italiana ha visto prestare le voci da alcuni nomi storici del doppiaggio italiano. Pino Locchi si occupa dell’orso Baloo durante i dialoghi e Tony De Falco durante le scene di canto. Mowgli viene doppiato da Loris Loddi durante i dialoghi e da Luigi Palma nelle scene di canto. Sergio Tedesco è Kaa, Corrado Gaipa è Bagheera, Gino Baghetti è Dizzy mentre Oreste Lionello doppia Ziggy. Amalia De Rita è Shanti, Carlo Romano è Buzzie, Bruno Persa doppia Flaps e Lorenzo Spadoni dà la voce a Re Luigi. Infine, Luigi Pavese è il Colonnello Hathi, Sandro Acerbo è Hathi Jr., Luciano De Ambrosis è Rama, Lydia Simoneschi è Guendalina Hathi e Carlo D’Angelo è Shere Khan e Manlio Busoni doppia Akela. Ma dopo questa breve descrizione del cast dei doppiatori, vediamo nel dettaglio la trama del film d’animazione.

IL LIBRO DELLA GIUNGLA, LA TRAMA DEL FILM D’ANIMAZIONE

‘Il libro della giungla’ racconta la storia del piccolo Mowgli, nato nella giungla indiana e ritrovato dalla tigre Bagheera, che lo porta dalla madre di un lupo indiano che lo cresce assieme ai suoi cuccioli. Il ritorno della perfida tigre Shere-Kahn, mangiatrice di uomini, persuade però il branco a riportare Mowgli nel villaggio per la sua sicurezza, ricongiungendolo con i suoi simili. Bagheera si incarica di riportare tra gli uomini Mowgli, che non ne vuole però sapere di lasciare la giungla. Si unisce alla tribù degli elefanti e quando viene ritrovato da Bagheera litiga con la pantera, che lo abbandona al suo destino. Mowgli incontra però il pigro e spensierato orso Baloo, che gli illustra come vivere nella giungla una vita tranquilla, allegra e senza problemi. L’incontro con Baloo persuade definitivamente Mowgli a restare nella giungla, ma l’orso non riesce a impedire che il giovane ragazzo sia rapito da un gruppo di scimmie. Baloo si avvale dell’aiuto di Bagheera per recuperare Mowgli, la pantera convince l’orso del fatto che la giungla non è il posto più sicuro per il giovane uomo, ma quando Baloo prova a spiegarlo a Mowgli, egli si sente tradito e fugge ancora via, finendo a tiro di Shere Kahn, arrivata nel frattempo nella giungla. Sarà il fuoco, unica sua vera paura, a far fuggire a gambe levate la pantera, anche grazie all’aiuto ancora una volta provvidenziale di Baloo e Bagheera. Nel loro peregrinare, i tre arrivano però al confine del villaggio degli uomini dove Mowgli nota Shanti, una bella ragazza che si dimostra interessata a lui. Mowgli la segue andando a vivere nel villaggio degli uomini, con Baloo e Bagheera che lo lasciano, felici di sapere che sia ormai al sicuro.

