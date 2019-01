IL SEGRETO/ Anticipazioni 3 gennaio: cosa nasconde Fernando? I sospetti di Raimundo

Il Segreto non va in vacanza neanche er le festività natalizie. La soap opera spagnola, da anni in onda in Italia, continua ad appassionare il pubblico, al punto che Mediaset, durante le festività natalizie, ha deciso di fare un triplo regalo al pubblico. Oltre alle puntate di Natale e Capodanno, infatti, è stata anche trasmessa una puntata speciale dedicata all’amore di Pepa e Tristan, una delle coppie più amate dai fans. Oggi, giovedì 3 gennaio, alle 16 su canale 5, Il Segreto torna regolarmente in onda su canale 5 con una nuova puntata in cui, al centro, ci sarà Fernando Mesìa, tornato a vivere a Puente Vejo. Il ritorno del figlio di Olmo che ha preso possesso della villa in assenza di Donna Francisca, continua ad insospettire gli abitanti del piccolo paesino spagnolo, in primis Raimundo che non si fida affatto dell’ex marito della nipote Maria.

IL SEGRETP: COSA NASCONDE FERNANDO?

Il giorno delle nozze di Severo e Irene è finalmente arrivato. Nonostante i vari timori, la coppia ha deciso di non organizzare un sistema di protezione volendo vivere in tranquillità e senza pressioni il giorno più bello della vita. Fernando, così, si presenta al ricevimento e, nel momento in cui mette le mani in tasca, tutti i presenti pensano che stia per estrarre una pistola. In realtà, Mesìa estrae una busta di soldi, regalo per gli sposi. Raimundo, nel frattempo, continua a non fidarsi di Fernando ed è convinto che stia nascondendo qualcosa. Il figlio di Olmo, per, ribadisce che sta solo eseguendo gli ordini di Donna Francisca. Sarà davvero così?

I RICORDI DI ISAAC

La comunità di Puente Vejo ha ormai accolto Isaac e Antolina che si stanno abituando alla nuova realtà. I due giovani hanno trovato tra gli abitanti delle persone pronte ad aiutarli. Consuelo, così, insieme a Julieta, decide di dare in affitto la casa ad Antolina e Isaac; lei invece andrà a vivere in una camera dell’albergo. Isaac, tuttavia, continua ad essere tormentato dal passato e si lascia andare ai ricordi. Nel frattempo, il ragazzo, insieme ad Antolina, invitano Matias e Marcela a cena per ringraziarli. Il figlio di Emilia e Alfonso e la moglie, infatti, sono stati tra i primi, a Puente Vejo, ad aiutarli.



