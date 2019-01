Isola dei Famosi 2019, nomi ufficiali dei naufraghi/ Da Jeremias Rodriguez a Marina La Rosa: chi ha rifiutato

L’Isola dei Famosi 2019 partirà ufficialmente il prossimo 24 gennaio. Tante le indiscrezioni emerse in questo ultimo periodo relative al cast che prenderà parte all’adventure game e, tra tutti, sul numero di Spy in edicola da domani, arrivano le prime anticipazioni ufficiali. Ed infatti, secondo il settimanale, alcuni nomi che prenderanno parte dello spettacolo condotto da Alessia Marcuzzi sarebbero già confermati. Partiranno in direzione Honduras: l’ex Pooh Riccardo Fogli, il giornalista Paolo Brosio, Jeremias Rodriguez, l’ex “gatta morta” della prima edizione del Grande Fratello Marina La Rosa, Alvin (che da inviato si mette in gioco come naufrago), la prorompente Taylor Mega, l’ex concorrente di Amici Luca Vismara, la sosia italiana di Melania Trump Sarah Altobello e il judoka Marco Maddaloni. Tra i colpi di scena delle ultime ore, il rifiuto di Douglas Meyer Nielsen, figlio di Brigitte, che ha declinato l’ingaggio all’ultimo momento.

Isola dei Famosi 2019, i primi nomi del cast

Ma le indiscrezioni sul cast dell’Isola dei Famosi 2019, non si fermano di certo qui. Sempre secondo Spy, sarebbe in dirittura d’arrivo per la firma un ex bomber di serie A, famoso per le sue conquiste femminili. Tra i nomi che sono emersi in questi mesi, anche Marco Del Vecchio, si tratterà di lui? Del resto lui giocava nel ruolo di attaccante e, come ben sapete, un “bomber” ricopre proprio questo ruolo in campo. Secondo le informazioni del buon Fabiano di BitchyF, dovrebbe trattarsi di Gianluca Zambrotta. Sul fronte degli inviati invece, crescono le quotazioni di Daniele Bossari (che lo scorso anno era opinionista con Mara Venier) e scendono quelle di Walter Nudo. Per gli opinionisti in ultimo, dopo aver valutato varie candidature – tra cui quelle di Stefano De Martino, Belen Rodriguez, Alba Parietti e Valeria Marini – sembrerebbe averla spuntata Alda D’Eusanio, che dovrebbe però essere affiancata in studio da un altro collega. In queste ultime ore, secondo Alberto Dandolo su Oggi, potrebbe anche unirsi al gruppo Andrea Damante mentre, tra gli altri potenziali nomi, è spuntato fuori anche quello dell’attore Kaspar Capparoni.

