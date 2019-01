IVAN IURATO/ Video: “Tra la cucina e le Scienze politiche ho scelto la cucina” (Mastercheff All Stars Italia)

Tra i concorrenti di MasterChef All Stars Italia più intraprendenti da un punto di vista culinario il pubblico ha imparato ad amare Ivan Iurato, ragusano dal talento sopraffino. Non è un caso, quindi, che lui sia stato scelto tra i migliori delle passate edizioni e che adesso continui a stupire giudici dal cuore duro come Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo. A vederlo così, capello alla mohicana e tatuaggi, Ivan Iurato sembrerebbe tutto tranne che un laureato in Scienze Politiche. E invece, a discapito del suo aspetto esteriore piuttosto truce, Ivan Iurato è uno che la testa sui libri ce l’ha messa per davvero e che per diverso tempo è stato in bilico se far fruttare questa laurea o dedicarsi anima e corpo a quello che l’ha reso famoso, ossia la cucina. Ecco cosa ha detto Ivan Iurato in una delle ultime puntate di Masterchef All Stars Italia: “Dopo la prima edizione è stato piuttosto duro perché all’improvviso i riflettori si erano spenti su di me. E’ stato a quel punto che ho dovuto scegliere tra la laurea in Scienze Politiche e la cucina: è stato a quel punto che ho scelto la cucina. Senza rimpianti.”

IVAN IURATO, UNO SGUARDO ALLA PASSATA EDIZIONE

Ivan Iurato, oltre che ad essere uno dei cuochi di maggior inventiva e talento all’interno di MasterChef All Stars Italia è anche uno che negli anni ha saputo coprirsi di umiltà e migliorare. E’ stato lui stesso a dare una descrizione vivida di quello che è successo nella passata edizione, quando Ivan Iurato era ancora un’incognita per il variegato mondo della cucina: “In quella edizione arrivai quarto e devo dire che in fin dei conti fu un ottimo risultato a guardarlo oggi. All’epoca ero un cuoco molto naif: tanta inventiva ma poca tecnica. Accanto a me, vicino ai fornelli, avevo altri ragazzi molto più preparati e che avevano una maggiore esperienza nel lavoro. Era chiaro che non avrei mai potuto competere con loro. In definitiva, quindi, quel quarto posto fu un ottimo risultato ed essere stato richiamato a Masterchef All Stars Italia è stato per me un grande onore.” Non male, quindi, per un cuoco avere la giusta dose di umiltà: è quella che ci fa progredire come essere umani e migliorare.

“NON ASSAGGIATE IL MIO PIATTO”

I veri fan di Mastechef ricorderanno senz’altro che Ivan Iurato era entrato nella storia di questo programma con un’uscita bizzarra e sensazionale. Fu il primo a dire ai giudici in modo molto candido di non assaggiare il suo piatto, visto che era consapevole della sua cattiva riuscita. Fu un gesto di rottura ma anche simpatico, che dimostrava la sua corretta capacità di analisi. Della serie, mi umilio da soli prima che siate voi a farlo. E, in fin dei conti, conoscendo la spietatezza di alcuni giudici di MasterChef All Stars Italia (vedi Antonino Cannavacciuolo), non è che avesse proprio tutti i torti, anzi. Ma in questi programmi non si vive di passato ma soprattutto di futuro. Vedremo quindi di cosa sarà capace il nostro Ivan Iurato nelle prossime puntate, dove dovrà vedersela con i migliori concorrenti di tutte le edizioni di Masterchef. Il guanto di sfida è dunque stato lanciato: questa volt la sola umiltà non basterà a farlo arrivare nell’Olimpo dei cuochi nostrani.





