Kate Middleton e Meghan Markle / Prima lo scontro a corte, poi la tregua: un dono di compleanno per la pace

Tregua raggiunta tra Kate Middleton e Meghan Markle. Almeno è ciò che svela Us Weekly nel suo ultimo numero. Stando, infatti, alle indiscrezioni del noto tabloid, le due duchesse avrebbero finalmente avuto modo di chiarirsi e mettere da parte, almeno per le festività natalizie, i loro dissapori. Il dover condividere lo stesso tetto le ha costrette a non ignorarsi e a confrontarsi sugli aspetti che le hanno portate, in questi mesi, a covare rancori reciproci. Kate avrebbe mosso a Meghan l’accusa di averla “usata per la scalata reale” – come svela una fonte a Us Weekly. D’altra parte, la duchessa del Sussex avrebbe replicato di essersi invece sentita totalmente snobbata dalla Middleton. Una discussione che sarebbe però servita a mettere un po’ di serenità e pace tra le due duchesse.

Kate Middleton e Meghan Markle: nemiche o fake news?

Intanto, pare che Meghan Markle sia pronta a mettere a tacere ogni tipo di gossip su scontri e rivalità con Kate Middleton con un bellissimo regalo di compleanno per lei. Anche perché, nonostante i tantissimi rumors che vogliono le due consorti reali in rapporti tesi e non buoni, la con ferma che le cose stiano realmente così non è mai arrivata. Ecco perché, la Markle è pronta a stupire ancora una volta tutti con una delle sue più spiccate qualità: quella di sapere fare regali unici e sempre azzeccati. E chissà che presto non siano proprio le due duchesse a smentire, a gesti o con parole chiare, i gossip sul loro conto. Al momento, Meghan Markle si concentra sulla gravidanza e sul bambino che verrà alla luce nei prossimi mesi.

