LA MEMORIA DEL CUORE/ Su Rai 2 il film con Rachel McAdams (oggi, 3 gennaio 2019)

NEL CAST ANCHE CHANNING TATUM

La memoria del cuore (il cui titolo originale è ‘The Vow’), è il film in onda su Rai 2 oggi, giovedì 3 gennaio 2019 alle ore 21,05. E’ un film del 2012, ambientato nella città di Chicago e diretto dal regista Michael Sucsy, che ha anche vinto due Golden Globe nel 2010 con il film per la tv ‘Grey Gardens – Dive per Sempre’. Con questa pellicola in particolare, però, ha ottenuto un discreto successo poiché, nonostante i costi di produzione contenuti, è uno dei film di genere sentimentale che ha incassato di più nella storia dl cinema, sorpassato solo da titoli come ‘Ufficiale e gentiluomo’, ‘Titanic’, ‘Ghost’ o ‘il Grande Gatsby’. Nel cast dei protagonisti troviamo invece Rachel McAdams e Channing Tatum. Vediamo adesso nel dettaglio la trama del film.

LA MEMORIA DEL CUORE, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

‘La memoria del cuore’, ispirato ad una storia vera accaduta nel 1993, ha come protagonisti due giovani sposi, Paige e Leo, la cui vita in comune va avanti in modo tranquillo e sereno. Dopo pochi mesi dal loro matrimonio, però, all’improvviso un evento inaspettato mette tutto in discussione. Paige, infatti, è vittima di un incidente stradale che le fa perdere completamente la memoria. Al suo risveglio in ospedale, non riconosce più il marito e tutto intorno a lei appare nuovo e sconosciuto. I suoi ultimi cinque anni sono stati completamente cancellati e con essi ogni ricordo che la possa legare a Leo che ormai è un estraneo. Per Paige, infatti, la sua vita è come se fosse tornata indietro ai giorni dell’università, prima di incontrare il marito, quando era innamorata di un altro ragazzo. Per Leo, quindi, inizia un periodo difficile da affrontare, poiché deve riconquistare completamente sua moglie e soprattutto si deve scontrare con l’invadenza della famiglia di lei con la quale la ragazza aveva interrotto i contatti. Da parte sua, Paige, non riesce a comprendere i motivi di questo allontanamento e del perché abbia deciso di lasciare il suo precedente fidanzato e l’Università. Un giorno incontra la sua migliore amica che, non sapendo della sua amnesia, le chiede informazioni sul padre. Paige viene a scoprire, così, che lui ha avuto una relazione con la sua amica, ecco il perché dell’allontanamento dai suoi genitori. Furiosa con la madre, cerca delle spiegazioni, chiedendole il perché fosse rimasta con un marito traditore. La risposta comincia a farla riflettere sulla sua vita e sul suo passato poiché la madre le confessa che la famiglia è la cosa più importante da difendere a costo di tutto, nonostante il tradimento, dal momento che non ci si può dimenticare di tutte le cose belle vissute insieme per una sola cosa sbagliata. Nel frattempo, il suo precedente fidanzato, dopo aver lasciato la sua attuale ragazza, si fa avanti di nuovo poiché crede di poter riallacciare la relazione con Paige che, invece, decide di lasciarlo ancora una volta. La ragazza cerca la sua strada e, dopo aver perdonato il padre, decide di dedicarsi alla carriera artistica. Alla fine Leo e Paige si incontrano e decidono insieme di provare a stare di nuovo insieme.





© RIPRODUZIONE RISERVATA