Lara Zorzetto fidanzata con Leonardo De Grandis/ Chi è l’ex di Francesca de Andrè “noto” sui social e in tv

Come iniziare meglio l’anno se non con un bel (noto) fidanzato al proprio fianco? Lara Zorzetto, ex protagonista di Temptation Island, ha pensato bene di spazzare via le polemiche dei giorni scorsi lasciando correre ma, soprattutto, piazzando sui social una bella foto in compagnia del suo neo fidanzato. Chi è il fortunato? Leonardo De Grandis, ex fidanzato di Francesca de Andrè spesso visto in tv, proprio al fianco della bella fidanzata e sui social. Lui fa il vocalist e dj nei locali e spesso si è lasciato fotografare al fianco di alcuni volti noti di Uomini e donne come Giulia De Lellis e lo stesso Andrea dal Corso, che sia stato proprio lui a permettere alla bella Lara di conoscerlo e, finalmente, voltare pagina? Al momento non si conoscono molti dettagli della loro relazione ma quello che è certo è che ormai va avanti da qualche giorno visto che lei stessa, postando la foto di un loro bacio, ammette di aver pensato spesso di pubblicare la foto per poi cancellarla: “Si inizia il nuovo anno con un nuovo quaderno, un quaderno scelto con cura con la giusta immagine di copertina, con la giusta penna e la giusta calligrafia. Senza errori, la prima pagina L’ho già scritta ed e tutta perfetta.. un anno iniziato con il sorriso sul viso, con il vento tra i capelli, la giusta compagnia e il giusto pranzo..il tutto accompagnato dal suono delle onde del mare“.

IL NUOVO AMORE DI LARA ZORZETTO

Lara Zorzetto è pronta a dimenticare quello che è successo con Michael e anche Temptation Island che le ha regalato notorietà ma anche una pioggia di accuse e polemiche. Questo 2019 è iniziato diversamente per lei visto che sui social, sempre su Instagram, ammette: “Un anno iniziato con la positività, con L’allegria e la voglia di riaprire le porte a quella dolcezza ormai nascosta. Una dolcezza da condividere in due, a quei sorrisi che nascono spontanei e a quegli occhi che parlano da soli e sanno brillare se trovano la persona giusta che li riaccende“. Lara è pronta a scrivere questo suo nuovo quaderno sperando che non si tratti di un vento caldo di passaggio ma qualcosa che possa durate nel tempo. I complimenti per lei non sono mancati così come non sono mancati i dubbi su questa storia “social”. Solo il tempo darà ragione ad una delle due fazioni.

