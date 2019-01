Laura Freddi e Leonardo D’Amico/ foto: la figlia Ginevra compie un anno, gli auguri social

Laura Freddi e il compagno Leonardo D’Amico festeggiano il primo anno della figlia Ginevra. Sul profilo Instagram della showgirl è stata pubblicata una foto di tutta la famiglia per fare degli auguri speciali a Ginevra che, sin da quando è venuta al mondo, ha cambiato per sempre la vita della Freddi. Negli ultimi dodici mesi, Laura Freddi si è dedicata soprattutto alla crescita della sua bambina che ha tanto desiderato. La Freddi, infatti, è diventata mamma a 45 anni. Per lei è stato un grandissimo regalo arrivato dopo la partecipazione alla prima edizione del Grande Fratello Vip. “Ho inseguito questa bimba per tanto tempo, anche perché ho conosciuto il mio compagno che avevo già 40 anni. Nessuno deve perdere la speranza, non voglio parlare con il senno di poi ma è così”, ha dichiarato a Domenica Live. Mamma felice e innamorata della sua bambina, Laura Freddi, insieme al compagno Leonardo con cui ha realizzato il suo sogno più grande, si gode il primo compleanno della sua piccola principessa ricevendo anche i messaggi di auguri dei followers.

LAURA FREDDI E LEONARDO D’AMICO PRESTO SPOSI?

Per Laura Freddi e Leonardo D’Amico oggi, giovedì 3 gennaio, è un giorno davvero importante. Il 2019, però, potrebbe portare un’altra gioia alla coppia come quella del matrimonio. Laura Freddi e il compagno non hanno mai escluso di voler convolare a nozze. Negli ultimi dodici mesi, però, hanno pensato soprattutto a godersi l’amore della loro bambina che ha cambiato per sempre la loro vita. Sia per Laura Freddi che per Leonardo D’Amico, infatti, si tratta del primo figlio. Con Ginevra che ha già compiuto un anno, Laura Freddi e il compagno troveranno il tempo per convolare a nozze? Dalle dichiarazioni rilasciate dalla stessa Freddi al settimanale Di Più, sembrerebbe proprio di sì. “Il nostro padre spirituale ci ha dato una tiratina di orecchie e così, davanti a questo parroco, abbiamo fatto la promessa di nozze e appena la bambina sarà in grado di portare le fedi all’altare ci sposeremo” – ha spiegato la showgirl che ha poi rivelato che il compagno vorrebbe un altro figlio – “Gli ho chiesto qualche mese di tempo e magari ci ripenserò”, ha spiegato.





