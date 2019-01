LO STRAORDINARIO VIAGGIO DI T.S. SPIVET/ Su Rai 3 il film con Kyle Catlett (oggi, 3 gennaio 2019)

NEL CAST KYLE CATLETT

Lo straordinario viaggio di T.S. Spivet, il film in onda su Rai 3 oggi, giovedì 3 gennaio 2019 alle ore 21.15. Jean-Pierre Jeunet è il regista e sceneggiatore del film, al quale si deve la realizzazione di un perfetto connubio tra verità e sogno, attraverso la fervida immaginazione di T.S.. Questi, come Pi o Hugo Cabret, riesce con la sua fantasia a coinvolgere gli spettatori nel suo spettacolare viaggio interiore ancor prima che in quello reale. T.S. Spivet è interpretato dal piccolo Kyle Catlett mentre al suo fianco nel cast troviamo Helena Bonham Carter e Callum Keith Rennie nel ruolo dei genitori. Ma ecco a voi la trama del film nel dettaglio.

LO STRAORDINARIO VIAGGIO DI T. S. SPIVET, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Un bambino di appena dieci anni è il protagonista del film ‘Lo straordinario viaggio di T.S. Spivet’ che, grazie ad un viaggio solitario attraverso l’America, imparerà a conoscere anche sé stesso. T.S. vive nel Montana in uno sperduto ranch insieme al papà cow boy, alla mamma entomologa ed alla sorella adolescente, il cui sogno è quello di diventare miss America. T.S. aveva anche un fratello gemello, Layton, morto però in circostanze drammatiche a causa di un colpo di fucile. A differenza di Layton, al quale piaceva vivere avventure spericolate nel ranch, T.S. ha un’intelligenza superiore che utilizza per realizzare invenzioni, sperimentare e creare. Un giorno, dopo aver ideato una macchina con moto perpetuo, decide di inviare i progetti di questa sua creatura ad importanti enti di ricerca e musei. L’Istituto Smithsonian contatta T.S. per assegnargli un prestigioso premio da ritirare addirittura nella lontana città di Washington, inconsapevole del fatto che si tratta solo di un bambino. Di nascosto alla sua famiglia T.S. decide di ritirare il premio e si mette in viaggio all’alba su un treno merci completamente da solo, affrontando un’avventura incredibile che lo cambierà profondamente. Soprattutto, però, saprà ritrovare, da lontano, il rapporto con i suoi genitori, elaborando il dolore per la perdita del fratello gemello e scoprendo pian piano ogni lato della sua personalità, non solo quello della sua intelligenza superiore. Un viaggio fisico attraverso l’America che si intreccia con uno introspettivo molto più importante che lo condurrà a fare scoperte sorprendenti.





