MARADONA YOUSSEF/ Video: “In cucina le spezie fanno la differenza” (Masterchef All Stars Italia)

La cucina estrosa e fortemente improntata all’Oriente di Maradona Youssef ha conquistato e continua a conquistare tutti i giudici di Masterchef All Stars Italia. Il concorrente originario del Libano ha saputo crearsi un modo di cucinare allo stesso tempo tradizionale e innovativo, contaminando i sapori tipici dell’Oriente con quelli nostrani in un mix davvero interessante e intenso. Non è un caso, quindi, che il nostro Maradona Youssef sia stato richiamato per partecipare all’edizione All Stars di Masterchef, dove solo i migliori delle passate edizioni possono avere accesso. Già nella prima puntata il nostro chef aveva potuto dire la sua nella Mistery box riuscendo a risultare il migliore in assoluto. Questo vantaggio gli è naturalmente tornato utile nella seconda puntata, dove Maradona Youssef ha usufruito del privilegio di rimanere ai propri fornelli e di non scambiarsi la postazione con nessun altro. In questo modo ha potuto portare avanti la sua idea di cucina.

MARADONA YOUSSEF, L’USO DELLE SPEZIE

Come tutti i concorrenti di Masterchef All Stars Italia, anche Maradona Youssef ha scelto di usare in maniera intensiva i social network per potersi proporre al grande pubblico. Il nostro cuoco italo-libanese usa indifferentemente Facebook e Instagram, anche se è un dato di fatto che oramai quest’ultimo abbia più appeal sui giovani. In una delle sue ultime foto, Maradona Youssef viene ritratto mentre partecipa a Masterchef All Stars Italia nella prova a squadre, dove indossava un grembiule rosso. Qui il nostro ha scritto: “Usare e dosare bene spezie ed erbe in cucina tante volte fanno la differenza! Come vi pare questo Masterchef All Stars Italia?“. Insomma, una vera e propria dichiarazione d’intenti la sua, dalla quale si evince in modo limpido la sua idea di cucina, fatta di erbe, spezie e sapori forti. Ovviamente il pubblico ha risposto presente al suo appello e gli ha dimostrato tutto il suo affetto con commenti del tipo: “Sei il migliore!” oppure “Sei troppo forte Maradona!“. La gente è tutta dalla sua parte, non c’è che dire.

BACCALA’ ALLA MEDITERRANEA

Non c’è alcun dubbio sul fatto che Maradona Youssef sia uno dei concorrenti più talentuosi di Masterchef All Stars Italia e nell’ultima puntata (la seconda) lo ha dimostrato ancora una volta. Il test probante è stato l’Invention Test, dove ogni chef o aspirante tale può sbizzarrirsi con la fantasia. Anche in questo ambito il libanese Maradona Youssef ha detto la sua con un piatto che ha avuto larghi consensi: il baccalà alla mediterranea. A tesserne le lodi è stato soprattutto Chef Uliassi, a cui è piaciuto tantissimo. La cucina di Maradona è così buona che gli ha permesso di aprirsi un ristorante italiano in Libano, dove ha potuto far conoscere la vera cucina nostrana ai suoi connazionali. L’export del made in Italy è quindi stato compiuto anche in una Nazione poco battuta come quella libanese, dove le frontiere della globalizzazione non sono ancora giunte in maniera definitiva. Un plauso dunque a Maradona Youssef, che è stato capace di aprire le frontiere culinarie.





© RIPRODUZIONE RISERVATA