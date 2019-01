Marco Fantini e Beatrice Valli, insulti alla figlia Bianca/ “Che gente cattiva, Bubi nemmeno vi calcola”

Ancora insulti per Bianca, la figlia di Marco Fantini e Beatrice Valli, nata un anno e mezzo fa. La piccola che l’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sono soliti mostrare sui social, continua ad essere insultata dagli haters che, sotto ogni foto pubblicata dai genitori, non perdono occasione per commentare l’aspetto fisico della piccola. Stavolta, però, Beatrice Valli non ha resistito e, nel leggere delle parole davvero riprovevoli nei confronti di una bambina, è esplosa. “Questa bambina è davvero un mostro! È davvero brutta, mi dispiace dirlo” – ha scritto qualcuno e un altro ha aggiunto: “Non è molto carina in questa foto”. Tali commenti hanno naturalmente infastidito l’influencer che, stanca di leggere il tutto, ha replicato su Instagram Stories: “Davvero esistono queste persone. Che gente cattiva”, ha controbattuto. La compagna di Marco Fantini, poi, ha pubblicato un video in cui si mostra con la sua bambina commentando il tutto così: “Noi facciamo un sorriso, anzi Bubi (la piccola Bianca ndr) nemmeno vi calcola perché dorme”.

MARCO FANTINI E BEATRICE VALLI: KARINA CASCELLA DIFENDE BIANCA

Non è la prima volta che Marco Fantini e Beatrice Valli si ritrovano a leggere commenti offensivi nei confronti della figlia Bianca. Gli insulti nei confronti della piccola Bianca hanno scatenato anche la dura reazione di Karina Cascella che, di fronte a tale situazione, è esplosa sui social. “Chiunque al mondo si permette di commentare la bellezza di un bambino è un essere immondo che non è degno di essere definito umano!” – ha commentato su Instagram la Cascella che ha poi aggiunto – “Non è la prima volta che leggo commenti di questo tipo per la mamma Beatrice Valli e vorrei dare un segnale forte a queste persone schifose, perché i bambini non si toccano! Non si giudicano! Non si classificano! Si amano punto e fine”. I commenti offenvisi nei confronti della piccola Bianca cesseranno? Noi ci auguriamo di sì.





© RIPRODUZIONE RISERVATA