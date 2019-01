MASTERCHEF ALL STARS ITALIA/ Diretta ed eliminati: Iginio Massari ospite speciale della semifinale

Giovedì 3 gennaio, alle ore 21.15 su Sky Uno (canale 108) e sul digitale terrestre al canale 311 o 11, va in onda la terza e penultima puntata di Masterchef All Stars Italia che, la settimana prossima, decreterà il migliore chef tra i concorrenti migliori di tutte le edizioni. Per i concorrenti ancora in gara, l’appuntamento odierno segna un punto fondamentale per l’avventura dietro la cucina del talent show culinario più famoso della televisione italiana. In gara, infatti, ci sono ancora sette concorrenti Maradona, Rubina, Danny, Simone, Alida, Ivan e Michele, ma non tutti riusciranno ad accedere alla finalissima di giovedì 10 gennaio. Chi, dunque, dovrà dire addio al sogno di conquistare il titolo di Masterchef All Stars? Quali prove dovranno affrontare i concorrenti per conquistare la fiducia della giuria? Andiamo a scoprirlo insieme.

MASTERCHEF ALL STARS ITALIA: LE PROVE DELLA SEMIFINALE

I sette concorrenti ancora in gara dovranno aggiungere un ingrediente particolarmente insolito ad un piatto tradizionale della cucina italiana. Nel corso della preparazione del piatto – un primo della tradizione lombarda – saranno aiutati da sette collaboratori altrettanto “impossibili” come Rachida Karrati, Italo Screpanti, Federico Stefanini, Mariangela Gigante, Chiara Zanotti, Letizia Fidotti e Lucia Giorgi, indimenticati (e indimenticabili) ex concorrenti di MasterChef, protagonisti delle rispettive edizioni. Il piatto – un primo della tradizione lombarda – che i concorrenti dovranno preparare con l’aggiunta di un ingrediente “impossibile” sarà indicato dal giudice che affiancherà, in questo appuntamento, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo: si tratta del maestro pasticcere Iginio Massari, Maestro che, questa sera, dovrà giudicare un piatto salato.

LA PROVA IN ESTERNA

Anche in semifinale, i concorrenti di Masterchef All Stars Italia saranno impegnati in una difficile prova in esterna, ambientata sulle cime dell’Alto Adige. Nel cuore dell’Alta Badia, con alle spalle uno splendido paesaggio montano, i concorrenti, per superare la prova, dovranno cucinare il menu proposto e ideato dallo chef tristellato Norbert Niederkofler, patron del ristorante Sant Hubertus, uno dei più prestigiosi della zona. Al termine della puntata, i giudici Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo, affiancata per l’occasione da Iginio Massari, decreteranno i finalisti.



