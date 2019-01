RUBINA ROVINI/ Video: “Anno nuovo, nuovi propositi!” (Masterchef All Stars Italia)

L’avevamo già notato nell’edizione di Masterchef ‘semplice’ (chiamiamola così): Rubina Rovini di talento ne ha davvero tanto e lo ha dimostrato andando avanti. Non è un caso, quindi, che sia stata chiamata a partecipare a Masterchef All Stars Italia, il programma fatto apposta per i migliori concorrenti delle passate edizioni. Anche nell’ultima puntata Rubina si è distinta per il grande fiuto in cucina e per la sua estrema dinamicità. La prova in esterna della seconda puntata, infatti, l’ha vista capo brigata, dato che nella puntata precedente si era particolarmente distinta. Ovviamente la sua squadra, quella rossa, alla fine è risultata vincente a scapito di quella blu, i cui membri hanno dovuto affrontare il Pressure test. Nonostante questo, però, dobbiamo ammettere che Rubina Rovini in questa edizione All Stars sta forse raccogliendo meno di quanto il suo talento le permetterebbe: in più di un’occasione i giudici sono stati soddisfatti solo a metà.

RUBINA ROVINI, BUONI PROPOSITI PER IL NUOVO ANNO

Anche sui social network la nostra Rubina Rovini ha un buon seguito. Forse non saremo a livelli altissimi, questo è vero, ma di certo la concorrente di Masterchef All Stars Italia non si può lamentare. Su Instagram la sua attività è frenetica, il che sottolinea ancora una volta quanto Rubina Rovini sia attenta al web e al suo contorto funzionamento. La cuoca ha, infatti, anche un proprio sito internet personale dove promuove se stessa, la sua cucina e tutte le sue attività parallele. Tornando ad Instagram, comunque, Rubina ha recentemente postato una foto che la vede mettere in bella mostra la sua tonicità e i suoi muscoli, frutto di un lavoro assiduo in palestra. La scritta accanto alla foto, chiara e semplice, recita così: “Anno nuovo, nuovi propositi!“. I fans, che stanno crescendo sempre più, non hanno mancato di farle avere il suo supporto. Un utente in particolare è stato molto simpatico scrivendo: “non facciamo scherzi mi raccomando… speravo in una finale tra te e Almo 😔😔…spero almeno di non vedere insalatona Alida😂😂 ma Maradona con te in finale…”

VITA PRIVATA

La concorrente di Masterchef All Stars Italia, dopo la prima esperienza ai fornelli, ha visto le porte della cucina aprirsi dalla porta principale. Rubina Rovini, infatti, ha iniziato a fare della cucina il suo vero e proprio mezzo di sostentamento e non un semplice hobby qualsiasi come poteva essere in precedenza. E il suo inizio è stato non dal basso, ma dall’apice: ha infatti lavorato con uno dei cuochi più famosi e apprezzati del mondo come Antonino Cannavacciuolo nel suo ristorante Villa Pia. Rubina Rovini, comunque, negli anni ha anche scritto un libro intitolato ‘Si salvi chi cucina!’ e ha svolto diversi altri compiti sempre nel dorato mondo della cucina d’elite. Masterchef, quindi, le ha permesso di fare quello che più sognava quando era bambina: cucinare per una clientela selezionata e raffinata, che potesse apprezzare il suo gusto, il suo stile e il suo particolare talento ai fornelli. Non è un caso che sia una delle concorrenti più famose.





© RIPRODUZIONE RISERVATA