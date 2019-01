Tiberio Timperi e Francesca Fialdini al capolinea?/ Paolo Fox a La Vita in Diretta: “Dovete fare scelte nuove”

Tiberio Timperi e Francesca Fialdini tornano a punzecchiarsi a “La Vita in Diretta”. L’occasione è arrivata con l’oroscopo di Paolo Fox: l’astrologo è stato infatti ospite nella puntata di oggi. «Qui c’è un problema di equilibrio di rapporti con le persone che avete attorno…», ha spiegato Fox parlando del segno della Bilancia, quello dei due conduttori. E infatti Timperi si alza e comincia a girare per lo studio. «Qui puoi prenderti anche un po’ più di tempo», scherza il conduttore. E allora il suo ospite prosegue: «Riguarda le persone che avete attorno. L’ambiente che vi circonda va cambiato, forse desiderate fare qualcosa di nuovo». Quando Fox completa il viaggio tra i segni zodiacali, fa il suo ingresso in studio Francesca Fialdini confermando che il suo segno è quello della Bilancia. «Non si finisce mai di conoscersi…», commenta il collega e comincia così un siparietto con Paolo Fox riguardo il loro futuro.

TIBERIO TIMPERI E FRANCESCA FIALDINI AL CAPOLINEA? PAOLO FOX CI SCHERZA…

Dopo aver parlato del 2019 dei Bilancia, Paolo Fox ha parlato di come sarà l’anno per Tiberio Timperi e Francesca Fialdini, visto che è il segno di entrambi i conduttori de “La Vita in Diretta”. E allora l’astrologo spiega: «Questo è un segno che ha un grande gusto per l’estetica». Riguardo il loro futuro aggiunge: «Quest’anno avete un Saturno che vi permette di fare scelte nuove e mettervi in gioco in altri settori». Allora Timperi scherza parlando del suo sogno di vendere auto. Ma il bello arriva quando si parla del rapporto tra due persone di segno Bilancia: «Il rapporto tra due Bilancia è interessante quando c’è collaborazione e non competizione». E Francesca Fialdini reagisce con un gesto ironico, a confermare quanto detto poco prima dall’astrologo. Nelle ultime settimane si è parlato di una co-conduzione al capolinea, chissà se i cambiamenti previsti da Paolo Fox riguardano proprio l’ambito lavorativo…

© RIPRODUZIONE RISERVATA