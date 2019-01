Tina Cipollari/ Amore a gonfie vele con Vincenzo: baci e abbracci alla luce del sole, ultimi sviluppi (Foto)

Tina Cipollari prosegue a gonfie vele la sua relazione d’amore con Vincenzo, il suo nuovo fidanzato dopo la separazione dal marito Chicco Nalli. La burrosa opinionista di Uomini e Donne, ha ritrovato la serenità tra le braccia del famoso ristoratore toscano. Ed infatti, paparazzata tra le pagine di Diva e Donna, la bionda ex vampa è stata immortalata mentre passeggia con il suo nuovo amore, tra abbracci e baci alla luce del sole, senza nascondersi più. Proprio la Cipollari, nonostante il lavoro in pianta stabile a Roma, quando ha un attimo a sua disposizione lo utilizza per raggiungere il compagno che vive e lavora a Firenze. “Vincenzo e io abbiamo parlato spesso del matrimonio. Ora devo preparare i miei figli a questo evento, soprattutto i più piccoli, Francesco e Gianluca, visto che Mattias ormai è abbastanza grande per capire”, aveva rivelato Tina proprio di recente tra le pagine di Uomini e Donne Magazine.

Tina Cipollari felice con Vincenzo, le ultime news

Tina Cipollari, felice tra le braccia del nuovo fidanzato Vincenzo, è stata paparazzata in centro a Firenze, mentre passeggia con lui e si scambia tenerezze pubblicamente. Dopo avere annunciato la sua volontà di risposarsi presto, aveva anche parlato di Chicco Nalli, suo ex marito: “Credo che l’idea che io mi risposi lo infastidisca, ma non al punto da impedire il mio matrimonio, anche perché lui lo sa che se voglio fare una cosa la faccio, a prescindere dal suo consenso”. Ed infatti, Kikò (questo il suo nome d’arte), aveva “attaccato” l’ex moglie dopo le sue parole. “Sono rimasto sconcertato dalle ultime dichiarazioni di Tina. Mi dispiace che vada a mettere il dito nella piaga dicendo di volersi sposaretina a prescindere da quello che potrebbe essere il mio parere perché, tanto, farà solo quello che vuole. Queste sue parole mi rattristano perché lei mi conosce benissimo, sa che io non andrò mai a limitare la sua libertà”, questa la replica tra le pagine di Mio.

Visualizza questo post su Instagram #tinacipollari innamorata a Firenze 🤩🤩🤩 #uominiedonne #gossipetv Un post condiviso da Gossipetv (@gossipetv) in data: Gen 2, 2019 at 12:01 PST





© RIPRODUZIONE RISERVATA