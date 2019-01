TORNO INDIETRO E CAMBIO VITA/ Su Rai 1 il film con Raoul Bova oggi, 3 gennaio 2019

Torno indietro e cambio vita, il film in onda su Rai 1 oggi, giovedì 3 gennaio 2019 alle ore 21.25. E’ una pellicola di genere commedia che è stata prodotta nel 2015 e affidata alla regia di Carlo Vanzina che assieme al fratello Enrico hanno anche esteso soggetto e sceneggiatura. Del cast fanno parte nei ruoli dei protagonisti Raoul Bova che interpreta Marco Damiani, Ricky Memphis e Giulia Michelini. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

TORNO INDIETRO E CAMBIO VITA, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Marco Damiani e Giulia Borghini sono marito e moglie che hanno iniziato la loro storia ai tempi del liceo 25 anni prima. Giulia confida a Marco di essere innamorata di un altro uomo e di avere quindi intenzione di lasciarlo, prepara le valigie e se ne va di casa. Marco ne parla con Claudio, suo amico fraterno e compagno di banco al liceo, augurandosi di poter tornare indietro nel tempo per poter cambiare il corso della sua vita e non innamorarsi più di Giulia, fonte del suo dolore. Nel mentre Marco pronuncia queste parole, a causa di un incidente fortuito entrambi si ritrovano catapultati di nuovo sui banchi di scuola nel lontano 1990, con il fisico di allora ma la mente ed i ricordi di adulti. Entrambi sanno come si sarebbero svolti i fatti e cercano a loro modo di porvi rimedio e di cambiare il corso della loro vita. Questo accade in particolar modo a Marco che cerca in tutti i modi di non innamorarsi di Giulia che invece è innamorata persa e tenta di tutto per instaurare una relazione con lui, come ad esempio farsi trovare nella sua camera di albergo. Claudio invece cerca di sistemare il rapporto con la madre, con il vizio dell’alcool a causa dell’abbandono del padre di Claudio, e di farle conoscere un suo antico corteggiatore, Lando, in modo da farle smettere di bere ma un pomeriggio rientra a casa e trova tutti e due molto alticci. Mentre Marco riesce a convincere Giulia a lasciarlo stare rivelando quale sarà il loro futuro se si mettessero insieme buttandola praticamente nelle braccia di un loro compagno, Sandro Gabardino, Claudio ritrova il suo smartphone e, scoprendo che è perfettamente funzionante, si collega alla rete e controlla la schedina della domenica successiva, arriva però Marco che gli chiede un passaggio sul motorino per andare da Giulia, in quanto preso dal rimorso e dall’amore che prova per lei. Durante il tragitto hanno però un incidente ed entrambi si risvegliano in ospedale con le vite completamente cambiate. Marco ha un altro lavoro ed è separato mentre Claudio è un multimilionario. La schedina che era riuscito a giocare aveva infatti fruttato 4 miliardi di lire ed ora è felicemente sposato con una donna bellissima, ad una festa che Claudio organizza Marco incontra nuovamente Giulia, che nel frattempo si era sposata proprio con Sandro, durante questo incontro entrambi provano però molto imbarazzo e si scambiano occhiate furtive.





