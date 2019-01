UN NATALE STELLATO/ Su Canale 5 il film con Jonna Walsh oggi, 3 gennaio 2019

NEL CAST JONNA WALSH

Un Natale stellato (il cui titolo originale è ‘The Spruces & The Pines’), il film in onda in Prima Tv oggi, 3 gennaio su Canale 5 alle ore 17.00. E’ una pellicola del 2017 la cui regia è di John Stimpson, uno dei cineasti più produttivi che lavorano oggi nell’area di Boston, sia al livello di testi e di sceneggiature che di regia e montaggio. Tra i protagonisti principali troviamo Jonna Walsh, attrice trentatreenne che interpreta Julie Pine, la novella Giulietta che viene affiancata da Nick Ballard, nel film interpreta Rick Spruce, il rivale in affari di Julie. Ma adesso vi invitiamo a leggere qui di seguito la trama del film, preparata apposta per voi per farvi scoprire un pò di quello che accadrà nel film.

UNA NATALE STELLATO, LA TRAMA DEL FILM SENTIMENTALE

Il film ricalca la storia dell’amore fra Romeo e Giulietta osteggiato dalle rispettive famiglie. La trama si svolge negli Stati Uniti e la scintilla d’amore scocca tra Julie e Rick i due eredi delle famiglie Pines e Spruces che hanno i maggiori vivai di alberi di natale dell’intera contea. I proprietari terrieri, sempre in competizione tra loro e genitori di Julie e Rick, hanno litigato per anni per via di presunti sgarbi fatti l’uno all’altro. Quando durante le festività natalizie Julie Pines e Rick Spruces si ingannano inconsapevolmente ed iniziano un rapporto di amicizia prima e di amore poi, devono riuscire a mantenere segreto il loro crescente romanticismo in quanto in caso contrario si rischierebbe una vera e propria rovina della festa del Natale. Questo potrebbe portare a distruggere non solo il loro tenero rapporto d’amore ed entrambe le loro attività vivaistiche, ma soprattutto le loro due famiglie e qualsiasi speranza di porre fine alla faida in essere tra le stesse una volta per tutte. Riusciranno, con varie incomprensioni tra loro e nelle rispettive famiglie, nell’intento di far trionfare l’amore che li unisce e di riportare finalmente la pace tra tutti i parenti?





© RIPRODUZIONE RISERVATA