Uomini e Donne/ Anticipazioni, oggi nuova registrazione. Lorenzo Riccardi annuncia la scelta? (Trono Classico)

Con l’inizio del nuovo anno, tornano anche le registrazioni di Uomini e Donne. In particolare, nello studio di Canale 5, oggi, 3 gennaio, tornano tronisti e corteggiatori. La settimana scorsa, le sorprese non sono mancate. In particolare, c’è stato l’atteso ritorno in studio di Andrea Dal Corso che Teresa aveva invece deciso di eliminare. Di certo la tronista di Uomini e Donne avrà deciso di riportarlo in esterna e di chiarire i dubbi rimasti in sospeso l’ultima volta. Teresa, d’altronde, sembra essere davvero vicina alla scelta che, secondo molti, potrebbe ricadere o su Andrea o su Antonio. Fuori dai giochi parrebbe essere, invece, Kevin, che Teresa potrebbe decidere di eliminare proprio oggi. Che arrivi anche l’annuncio della prima scelta di questa stagione assieme all’eliminazione? Ma Teresa non è l’unica ad essere vicinissima alla scelta.

LORENZO RICCARDI ANNUNCIA LA SCELTA?

Un altro tronista sembra ormai essere alla fine del suo percorso a Uomini e Donne e stiamo parlando di Lorenzo Riccardi. Per lui la situazione è davvero molto complicata. L’ultima registrazione lo ha visto baciare sia Giulia Cavaglià che Claudia Dionigi, gesto che ha infervorato ancor di più gli animi delle due corteggiatrici. C’è tanta tensione e la corda potrebbe spezzarsi da un momento all’altro. È proprio per questo motivo che Lorenzo potrebbe essere il primo ad annunciare e quindi a fare la sua scelta a Uomini e Donne. Gestire due ragazze di forte carattere e davvero provate dai suoi comportamenti diventa per lui sempre più complicato, ecco perché proprio nella registrazione di oggi il tronista potrebbe fare il grande annuncio. L’attesa dei fan, d’altronde, è alle stelle!

