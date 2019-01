Uomini e Donne / Gemma Galgani, inedito retroscena: “Volevo diventare una ballerina ma..” (Trono Over)

Il 2019 potrebbe portare al pubblico di Uomini e Donne, e soprattutto a quello del trono Over, grandi sorprese. Le prime novità arriveranno domani, quando dame e cavalieri torneranno nello studio di Canale 5. È prevista infatti per domani, 4 dicembre, una nuova registrazione del trono Over, durante la quale scopriremo come Gemma Galgani ha trascorso il suo Capodanno. Sappiamo che la bionda dama ha lavorato anche la sera dell’ultimo dell’anno a teatro, per lo spettacolo di Pintus. Proprio nella nuova registrazione di Uomini e Donne forse scopriremo se, la notte di Capodanno, è accaduto per la Galgani qualcosa di importante. Ciò che sappiamoora è che la dama si è goduta lo spettacolo di Roberto Bolle su RaiUno la sera del primo dell’anno, svelando anche ai fan alcuni dettagli inediti della sua vita. In primis la passione per la danza e quel desiderio di diventare ballerina che, tuttavia, non è divenuto realtà.

GEMMA GALGANI E QUEL SOGNO DI GIOVENTU’

Ai tanti fan che su Instagram le chiedono il perché, Gemma Galgani svela: “perché non avevo la struttura fisica per continuare ma solo per studiare senza possibilità future! Ai miei tempi, come dice la Celentano, erano molto rigorosi! Quando al termine del 4 anno feci il Saggio di fine anno , non sulle punte capiii che Non avrei avuto mai possibilità diverse! Onore a Napoli, feci una bellissima tarantella napoletana! Sempre danza era ma non quella che sognavo io!” racconta la Galgani. La dama di Uomini e Donne ha quindi studiato danza ma, le mancate qualità fisiche, l’hanno costretta ad abbandonare il sogno di diventare una grande ballerina di danza classica.

