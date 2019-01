55 Passi nel Sole, Al Bano e Romina/ Diretta e ospiti: da Beppe Fiorello a Michele Placido e Roberto Vecchioni

Dopo il grande successo ottenuto con la prima serata vista da 3.368.000 spettatori pari al 18.3% di share, Al Bano e Romina tornano in onda oggi, mercoledì 30 gennaio, in prima serata su canale 5, con la seconda ed ultima serata deo show evento “55 passi nel sole” con cui il leone di Cellino San Marco festeggia i 55 anni di carriera. Quella pensata da Al Bano Carrisi e dal suo clan è una festa in famiglia in cui la padrona di casa è la figlia Cristel Carrisi che, nelle insolite vesti di conduttrice, racconta aneddoti sulla vita dei genitori, accoglie gli ospiti e si emoziona nel rivivere quelli che sono stati anni meravigliosi. Uno dei momenti più toccanti della scorsa puntata è stato quello dedicato ad una delle ultime vacanze trascorse da tutta la famiglia. Nel ricordare la sorella Ylenia, Cristel non è riuscita a trattenere le lacrime. Cosa accadrà, invece, questa sera? E quali saranno gli ospiti che saliranno sul palco per duettare con Al Bano e Romina?

55 PASSI NEL SOLE, AL BANO E ROMINA: GLI OSPITI DEL 30 GENNAIO

Il racconto della carriera di Al Bano continuerà anche nella seconda serata di “55 passi nel sole”. Una carriera vissuta per la maggior parte del tempo accanto a Romina Power che è stata collega e moglie. Insieme ai figli Yari, Cristel e Romina, la coppia più bella della musica italiana, tornerà indietro nel tempo. Con loro ci saranno tanti amici e colleghi che, nel corso degli anni, hanno conosciuto Al Bano e condiviso con lui anche pagine importanti della sua vita professionale. Ospiti della seconda puntata saranno Beppe Fiorello, che duetterà con Al Bano su due grandi successi di Domenico Modugno, Orietta Berti, Mario Biondi e Gigliola Cinquetti. A rappresentare la Puglia, terra di Al Bano, ci sarà l’attore e regista Michele Placido. E ancora: The Kolors, Roberto Vecchioni, Maryam e Raimondo Cataldo.

55 PASSI NEL SOLE: LA RIVINCITA DI CRISTEL CARRISI

Bella, brava, con una voce meravigliosa e che, nel corso della prima serata di 55 passi nel sole, nonostante ‘emozione, ha saputo reggere il peso di misurarsi con la grandezza dei genitori. Lo show evento per celebrare i 55 anni di carriera di Al Bano Carrisi rappresentano anche la rivincita di Cristel Carrisi che, dopo aver provato a seguire le orme del padre del mondo della musica, ha deciso di fare un passo indietro. Oggi è una mamma e moglie felice, ma sul palco di 55 passi nel sole ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per conquistare il cuore del pubblico che ha apprezzato la sua semplicità, ma soprattutto la sua emozione nel vedere le immagini della sua famiglia. Cristel, anche questa sera, tornerà indietro nel tempo per rivivere il grande successo di Al Bano e Romina nel mondo, ma anche la loro storia d’amore che, seppur finita, continua ad appassionare i fans.





