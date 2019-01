ALESSIA CAMMAROTA E ALDO PALMERI IN CRISI?/ La risposta di lei cancella i dubbi: “innamorata? Più di ieri”

Alessia Cammarota e Aldo Palmeri, coppia amatissima dai fans di Uomini e Donne, dopo Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, sono in crisi? I fan hanno cominciato a preoccuparsi di fronte all’assenza dell’ex tronista e dell’ex corteggiatrice sui social. Alessia e Aldo conducono una vita tranquilla in Sicilia dove vivono con i loro bambini e lavorano. Su Instagram, tuttavia, sono soliti condividere i momenti più belli delle loro giornate, ma nell’ultimo periodo, i post sono diventati sempre meno. I fan che li seguono sin da quando la loro storia è nata nello studio del dating show di canale 5, hanno cominciato a preoccuparsi e a rivolgere domande ad Alessia la quale, utilizzando Instagram, ha non solo rassicurato chi pensava che i due fossero in crisi, ma ha ribadito il grande amore che prova per il marito. “Innamorata? Più del primo giorno. Più di ieri, meno di domani“, ha risposto a chi le ha chiesto la verità sui suoi sentimenti.

ALESSIA CAMMAROTA E ALDO PALMERI: TERZO FIGLIO IN ARRIVO?

Non c’è nessuna crisi tra Alessia Cammarota e Aldo Palmeri. I due sono sempre felicemente sposati e sempre più innamorati nonostante l’assenza di foto sui social che l’ex corteggiatrice giustifica così: “Si tratta di un periodo pieno di impegni e mi dispiace non tenervi aggiornati”. Mamma di due bambini, con un’attività da mandare avanti insieme ad Aldo e una casa da gestire, Alessia Cammarota fatica così a trovare il tempo per condividere le sue giornate sui social. Tuttavia, ieri, ha deciso di fare un’eccezione e tra le tante domande che le sono state rivolte c’è anche quella sul possibile arrivo di un terzo figlio. Mamma di Niccolò e Leonardo, Alessia Camamrota svela di non aver alcuna intenzione di allargare ulteriormente la famiglia. “Perché ho ventisei anni e due figli per me sono abbastanza. Li amo follemente e sono felice così”. In casa Palmeri, dunque, non arriverà una piccola principessa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA