Alessio Conti, fidanzato di Giorgia Rossi/ Amore a gonfie vele: il finto flirt con Pjanic solo un ricordo?

Classe 1976, Alessio Conti è uno dei volti più amati della redazione di Sport Mediaset. Al centro di una carriera costellata di successi, nella sua vita c’è oggi la collega, conduttrice e giornalista sportiva Giorgia Rossi, alla quale è legato ormai da tempo. Del loro rapporto si è parlato molto nei mesi scorsi, quando la Rossi è stata uno dei volti Mediaset per i mondiali di calcio in Russia, ma la giornalista, in un’intervista rilasciata con la conclusione dei mondiali, ha assicurato che le nozze possono attendere, dal momento che il suo compagno non le ha ancora formulato ufficialmente la richiesta. “Ancora non ho ricevuto nessuna proposta…”, ha rivelato la Rossi, che in passato è finita al centro dell’interesse mediatico a causa di una presunta relazione con un calciatore: “Tempo fa si parlò di una mia relazione con Pjanic. Gossip non vero, che mi ha creato non pochi problemi professionali”,

“Con Pjanic? Gossip non vero”

Alessio Conti è da tempo al fianco della collega, giornalista sportiva e volto di Sport Mediaset, Giorgia Rossi. Ma qualche tempo fa la sua compagna è finita al centro dell’interesse mediatico a causa di un pettegolezzo mai confermato – e di recente smentito – con il calciatore Miralem Pjanic. “Quel Gossip non vero mi ha creato non pochi problemi professionali”, ha dichiarato l’estate scorsa la Rossi. A scatenare i rumors sono state alcune foto che negli anni passati hanno immortalato due insieme a spasso per le vie di Milano. Gli scatti restituivano immagini di un rapporto del tutto amichevole, ma sono state equivocate da chi ha immediatamente immaginato che fra i due fosse nata una storia d’amore: “Una volta l’ho incontrato a Milano dopo una partita e si sono inventati un amore mai esistito”, ha dichiarato di recente la giornalista di sport Mediaset mettendo fine a tutti i rumors su questa storia.

Giorgia Rossi: “Alessio è stato fondamentale”

Giorgia Rossi è una delle giornaliste più amate e seguite di sport Mediaset, ma in una recente intervista concessa a Gazzetta.it ha rivelato che parte di questo successo lo deve al suo compagno, il giornalista e collega si Sport Mediaset Alessio Conti. “Alessio, dal punto di vista professionale, mi ha dato una bella sferzata – ha raccontato la conduttrice – È stato fondamentale, mi ha insegnato come pormi in tv”. Un amore, quello che li lega, che non sembra conoscere alcun ostacolo, anche se tenuto scrupolosamente lontano dalle luci dei riflettori. L’ultimo scatto che li ritrae insieme è infatti quello postato da Conti lo scorso 19 dicembre e relativo alle ultime vacanze estive. “Quanto mi piacerebbe un Natale così”, si legge nello scatto condiviso dal giornalista di sport Mediaset – e invece no! Per ora accontentiamoci del ricordo”.



