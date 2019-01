Angela Di Iorio torna a Uomini e Donne / Arriva un nuovo corteggiatore ma è ancora scontro con Gianni e Tina

Angela Di Iorio, la scorsa settimana, ha annunciato nello studio di Uomini e Donne il suo ritiro. “Lo dico adesso, basta non vengo più. Adesso basta” aveva annunciato Angela la scorsa settimana, furiosa con Tina Cipollari e Gianni Sperti che sono tornati ad accusarla di essere interessata soltanto ai soldi e alle condizioni economiche dei suoi corteggiatori. Dopo questo annuncio, in molti si sono chiesti se Angela avesse effettivamente deciso di abbandonare il programma prima di riuscire a realizzare il suo “sogno”, come più volte lo ha definito nello studio di Canale 5. La risposta a questa domanda arriva oggi, quando Maria De Filippi annuncia che Angela ha effettivamente deciso di tornare. La dama fa il suo ingresso in studio e viene accolta da Gianni che inizia subito a stuzzicarla.

NUOVO CORTEGGIATORE PER ANGELA DI IORIO

Angela Di Iorio fa il suo ritorno nello studio di Uomini e Donne e lo fa tra gli applausi di pochi e le critiche di molti. Gianni e Tina sono subito pronti a tornare ad accusarla di essere interessata soltanto ai soldi e a cavalieri benestanti, che possano assicurarle viaggi e lusso. Angela, anche questa volta, cercherà di ignorare le solite accuse e concentrarsi invece su un nuovo cavaliere giunto in studio per conoscerla. L’uomo confessa di avere 72 anni, di essere un ex imprenditore e di essere soprattutto pronto ad accontentarla in tutto. Angela sembra perplessa ma scopriremo soltanto nella puntata di oggi se sarà effettivamente convinta dal nuovo cavaliere, oppure preferirà chiudere sul nascere questa conoscenza.

