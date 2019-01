Angela di Iorio/ Uomini e donne, dall’uscita dallo studio al grande ritorno: un corteggiatore per lei?

Angela di Iorio è sicuramente una delle dame più discusse di Uomini e donne. Nei giorni scorsi, durante le prime due puntate del trono over in molti si sono preoccupati per via della sua assenza ma oggi finalmente tutto cambierà e arriverà la conferma sul suo destino all’interno del programma. Si è parlato spesso del possibile abbandono della dama soprattutto dopo il trattamento che Tina Cipollari le ha riservato accusandola di essere nel programma solo per cercare un uomo che possa mantenerla e non l’amore come succede alle sue colleghe. Le sue parole hanno fatto discutere e non poco tant’è che la dama, dopo essersi difesa e aver chiarito di aver detto la verità sin dal suo arrivo nel programma, ha lasciato lo studio in lacrime pronta a non tornare. Solo l’intervento di Maria de Filippi l’ha riportata dentro solo per dire no all’ennesimo corteggiatore reo di essere un po’ grande e di avere alle spalle già un divorzi e, quindi, una situazione un po’ turbolenta.

L’ARRIVO DI BENIAMINO CAMBIERA’ LE COSE?

Proprio dopo le ultime discussioni andate in onda ieri pomeriggio a Uomini e donne, oggi al centro dello studio tornerà proprio Angela di Iorio che, a quanto pare, non lascerà il programma come aveva annunciato ma cambierà presto opinione decidendo di rimanere e andare avanti per la sua strada. E’ inutile dire che toccherà ancora agli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari prenderla di mira ma questo non la fermerà, anzi. Secondo le ultime anticipazioni sembra che per lei arriverà in studio un 72enne ex imprenditore che, forse, potrebbe rispecchiare proprio il suo ideale di uomo. Lui è Beniamino e dopo la sua presentazione sembra che finalmente Angela sarà molto soddisfatta, finalmente riuscirà a trovare l’amore?

