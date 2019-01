CRISTEL CARRISI/ Orgogliosa di condurre lo show di Al Bano e Romina Power (55 passi nel sole)

Grande successo per “55 passi Nel Sole“, lo show evento con Al Bano e Romina Power trasmesso su Canale 5 per festeggiare 55 anni di carriera del cantante di Cellino San Marco. Mercoledì 30 gennaio 2019 andrà in onda la seconda ed ultima puntata come sempre presentato da Cristel Carrisi, la figlia di Al Bano e Romina, che ha saputo confrontarsi egregiamente con il ruolo di conduttrice dello show prodotto da Endemol Shine Italy. Come sempre durante la puntata ci saranno anche gli altri figli: Yari e Romina Carrisi per celebrare come si deve la carriera di uno dei cantanti più amati della musica italiana.

Cristel Carrisi si commuove

La prima puntata di “55 passi Nel Sole” ha regalato un momento di grande commozione per Cristel Carrisi che non è riuscita a trattenere le lacrime quando durante lo show ha dovuto leggere una lunga lettera in cui si parlava di rapporto tra genitori e figli. La ragazza, infatti, nel leggere la lettera ha pensato alla sorella scomparsa Ylenia e non è riuscita a trattenersi. “A volte nella vita non ci rendiamo conto che quando si vive un momento potrebbe essere per l’ultima volta” sono le prime parole dette da Cristel poco prima di lanciare un video contenente una serie di immagini della famiglia Carrisi scattate in occasione di un viaggio negli States. Tra quelle immagini c’era anche Ylenia in compagnia dei suoi fratelli e genitori. A quel punto Cristel ha avuto grandissime difficoltà a completare la frase al punto da lasciare il palco. Poi con il supporto di papà Al Bano e del pubblico in studio è rientrata riuscendo a portare a termine la presentazione.

Al Bano: “insieme abbiamo vissuto il meglio e il peggio delle nostre vite”

Il grande successo di “55 passi Nel Sole” conferma l’amore immutato da parte del pubblico verso Al Bano, Romina Power e tutta la famiglia Carrisi. “Una compagna di viaggio che non poteva proprio mancare: insieme abbiamo vissuto il meglio e il peggio delle nostre vite, ma oggi abbiamo recuperato il rispetto reciproco, un’emozione forte” ha commentato il cantante di Cellino San Marco dalla pagine di Donna al Top, parole che hanno trovato approvazione anche da parte della figlia Cristel, che ha lasciato marito e figlio pur di presenziare a questo importantissimo evento di famiglia. La ragazza, infatti, è stata orgogliosissima di condurre lo spettacolo e di ricoprire un ruolo così importante ed emozionante. Un compito che ha saputo gestire alla grande e che ha segnato un ricongiungimento di tutta la famiglia Carrisi.



