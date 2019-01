David e Cristina/ Uomini e donne, video: tanta passione e tante liti, conoscenza finita?

Alla fine Uomini e donne chiuderà i battenti oggi parlando di Angela di Iorio e di Stefano, ci sarà ancora spazio per David? Nei giorni scorsi il bel cavaliere è stato inquadrato spesso e c’è chi è pronto a scommettere che ha già voltato pagina dopo quello che è successo la scorsa settimana, ma davvero David ha trovato l’amore? Lo scopriremo solo oggi pomeriggio durante l’ultima puntata del trono over del programma di Maria De Filippi sentiremo nuovamente parlare di lui e di Cristina. I due si sono conosciuti molto nelle ultime settimane ma sembra che la loro conoscenza sia ormai arrivata al capolinea almeno secondo le loro ultime dichiarazioni nel programma. Quali sono le novità?

DAVID E CRISTINA INSIEME OPPURE NO?

Il video anticipazioni dell’ultima puntata della settimana di Uomini e donne (che potete vedere cliccando qui) non rivela niente sul futuro di David e Cristina nel programma ma quello che è certo è che i due sono legati da una grande attrazione fisica. Lui stesso lo ha confermato la scorsa settimana ma mettendo le mani avanti e parlando anche di una grande incompatibilità caratteriale che crea dubbi e incomprensioni. Il cavaliere ha più volte sottolineato il fatto che non c’è futuro con lui quando la relazione è fatta di liti e scontri e lo abbiamo visto in passato con Valentina, con Cristina il discorso sarà diverso? Cristina non ha chiuso in bellezza con lui soprattutto dopo averlo accusato di averla offesa in più di un’occasione e proprio questo l’ha spinta a dire no alla loro conoscenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA