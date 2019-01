Enrico Mentana/ Dopo l’incursione su Rai2 torna a sorpresa su Mediaset (CR4)

Enrico Mentana ospite di “#CR4 – La Repubblica delle Donne”, il talk show di Rete 4 condotto da Piero Chiambretti. Sono diversi i temi che verranno affrontati nella puntata di oggi: il giornalista avrà il compito di accompagnare il conduttore nella discussione degli argomenti più caldi del momento. Si tratta di un ritorno importante in Mediaset, visto che il direttore del Tg di La7 manca da tanti anni nell’azienda nella quale ha lavorato a lungo. Nei giorni scorsi c’è invece stata un’incursione di Mentana su Rai 2. Il giornalista, che con Liliana Segre aveva scritto il libro “La Memoria rende liberi. La vita interrotta di una bambina nella Shoah”, ha presentato il film “Eichmann show – il processo del secolo”. Per la quattordicesima e ultima puntata di oggi del suo programma, Piero Chiambretti ha deciso di chiudere con il botto coinvolgendo anche Enrico Mentana a “#CR4 – La Repubblica delle Donne”.

ENRICO MENTANA E IL PROGETTO OPEN

Enrico Mentana negli ultimi tempi è anche impegnato in un nuovo progetto editoriale. Ha lanciato il giornale online “Open”. Ad un mese circa dall’apertura, il direttore del Tg di La7 si è confessato ammettendo le difficoltà di un progetto “giovanilista”. Il giornalista ha compreso che i giovani fanno formati, quindi non è sufficiente riunire dei blogger o aspiranti giornalisti: conta anche la dimensione manuale del prodotto. E infatti nell’intervista all’Agi si è dimostrato critico nei confronti delle nuove leve: «Siamo partiti da un mese e loro lavorano al progetto da un mese e mezzo, per carità, aspettiamo e diamo loro il tempo di crescere, che è poi la cosa più importante». Mentana si aspettava molto di più? Ma il giornalista ha sfiorato anche l’aspetto economico, mettendo le mani avanti: «La cosa più probabile è che in questa operazione ci perda, anche tanto, certamente non ci guadagnerò, ma quello che mi ero riproposto: fare qualcosa per i giovani e per il giornalismo che mi ha dato tanto».

RECUPERO DEI BOSCHI: LA RACCOLTA FONDI DI MENTANA

In questi giorni però Enrico Mentana si è anche distinto per un piccolo contributo che ha dato per la ricostruzione e il recupero delle zone boschive devastate dalla bufera del 31 ottobre scorso. In attesa dei fondi previsti dal governo, il direttore del Tg di La7 ha voluto dare una mano. Lo ha annunciato lo stesso giornalista con un video degli alberi abbattuti alla Marcesina, sul territorio di Grigno. «Ricordate queste immagini, riprese sull’altopiano di Asiago all’inizio di novembre? Fu a seguito di quel terribile evento atmosferico che attivammo la raccolta di solidarietà del Tg La7». Il riferimento è alla raccolta “Un aiuto subito-per i boschi devastati del nordest”. «Nei prossimi giorni consegnerò personalmente ai governatori del Veneto e del Friuli Venezia Giulia e al presidente della Provincia autonoma di Trento il ricavato, che supera i 263mila euro», ha annunciato Mentana. Il giornalista ha ringraziato tutti coloro che vi hanno partecipato: «Quando rivedranno quei boschi tornare gradualmente al loro splendore potranno pensare legittimamente che un po’ sarà stato anche per il loro aiuto».



