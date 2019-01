Eva Henger passa al contrattacco: denuncia a Francesco Monte/ “Potrebbe indagare la Polizia internazionale…”

Eva Henger non ci sta e passa al contrattacco nei confronti di Francesco Monte. Dopo l’ospitata a Domenica Live e la famosa busta gialla letta da Barbara d’Urso, l’ex isolana ha comunicato maggiori informazioni sulla vicenda. Ed infatti, nel corso dello show pomeridiano con protagonista la ruspante conduttrice, è arriva in diretta la comunicazione di una denuncia partita dall’ex tronista di Uomini e Donne. Tra le pagine del settimanale Oggi, in edicola da domani, l’ex attrice a luci rosse ha spiegato la questione nel dettaglio. “È una denuncia per diffamazione… fatta prima che Striscia la notizia lo inchiodasse con l’analisi dei video e nella denuncia ha fatto un riferimento alla produzione che lo difendeva. Era sicuro che non sarebbe uscita mai la verità. Denuncia la mia partecipazione a Domenica live, ma non denuncia invece la mia partecipazione ad altri programmi Mediaset. Ero già stata a Verissimo, e nello stesso studio dell’Isola dove avevo raccontato di nuovo la cosa. Per non parlare di Striscia”, racconta la Henger.

Eva Henger passa al contrattacco: la denuncia a Francesco Monte

Successivamente, Eva Henger prosegue con i chiarimenti sulla denuncia per diffamazione avviata da Francesco Monte. Secondo gli avvocati dell’ex tronista, la calunnia sarebbe avvenuta esclusivamente a Domenica Live: “Ma io lì sono andata solo per difendermi e lo ribadisco: mi avevano insultata in tutti i modi dandomi della bugiarda, e difendermi mi pareva il minimo”. Per questo motivo, la showgirl sta correndo ai ripari, mettendo in atto a sua volta, un’azione legale proprio nei confronti dell’attuale fidanzato di Giulia Salemi. L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi 13, per fare le cose per bene, si sarebbe recata anche all’ambasciata in Honduras, per avere altre spiegazioni: “Ho intenzione di presentare una denuncia. Per i reati commessi in Honduras non esiste la prescrizione e io a causa dei comportamenti di Monte ho affrontato dei rischi. Su Francesco Monte potrebbe indagare la Polizia dell’Honduras e la Polizia internazionale”. E sulla possibilità di denunciare anche Magnolia confessa: “Lo sto valutando, ho diversi argomenti”.

