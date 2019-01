Fabrizio Corona/ “Voglio essere Presidente del Consiglio e creare la nuova Belen Rodriguez”

Non si capisce bene se si tratta di vaneggiamenti di qualcuno ormai accecato dal successo e dal grande seguito ottenuto o se si tratta di parole di qualcuno che ha capito benissimo il meccanismo del mondo in cui viviamo e allora sa che può puntare in alto. Questo è Fabrizio Corona e mentre il suo dualismo in tv e sui social interessa conduttori e ben pensanti, lui rilancia e aumenta la posta in gioco con il suo nuovo libro “Non mi avete fatto niente”. Dal suo pulpito parla delle sue notti di fuoco con influencer, modelle e donne famose, dice la sua su Andrea Iannone, Stefano de Martino e le donne più importanti della sua vita ovvero sua madre, Nina Moric e Belen Rodriguez, ma tra un tema importante e l’altro, c’è ancora spazio per vaneggiamenti e provocazioni e così eccolo pronto a parlare dei suoi progetti futuri e non solo nel suo libro.

I PROGETTI DI FABRIZIO CORONA TRA POLITICA E BELEN RODRIGUEZ

Ad una lunga intervista a Diva e Donna, Fabrizio Corona ha pensato bene di rivelare quali sono le sue intenzioni per il futuro e, messo da parte l’amore (“al momento non si sente pronto e non sa se riuscirà ad amare una donna per tutta la vita”) pensa agli affari. In particolare, proprio nell’ultima domanda prima dei saluti rivela: “I giubbotti rossoneri sono i ragazzi del mio movimento politico: rappresentano la sinistra e la destra. Ho intenzione di candidarmi e diventare Presidente del Consiglio. E dopo esserlo diventato inventerò la nuova Belen Rodriguez, a tavolino“. Le sue idee sono abbastanza chiare ma proprio quando si parla dell’argentina rivela anche che non c’è un futuro per loro se non come amici: “Abbiamo obiettivi diversi”. E’ convinto che a livello mediatico farebbero scintille e forse anche a livello personale ma poi sorride e chiude: “Forse non riusciremo a tenere i ritmi di una volta”. Se sono rose…

© RIPRODUZIONE RISERVATA