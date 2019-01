Festival di Sanremo 2019, tutti gli ospiti/ Anche Ariana Grande sul palcoscenico dell’Ariston?

A pochissimi giorni di distanza dall’inizio, il Festival di Sanremo 2019 ha i suoi ospiti ufficiali. La lista si è conclusa con Luciano Ligabue ed Alessandra Amoroso, due talenti totalmente Made in Italy. Loro due, come annunciato, sono solamente gli ultimi nomi saltati fuori da un parterre di protagonisti proprio niente male. Il profilo ufficiale del Festival, ha annunciato tutti i cantanti che si avvicenderanno sul palcoscenico della famosissima kermesse musicale al via su Rai1 a partire dal prossimo 5 febbraio. Andrea Bocelli, Matteo Bocelli, Giorgia, Antonello Venditti, Elisa, Alessandra Amoroso e Luciano Ligabue saranno i personaggi che terranno compagnia al pubblico durante le cinque serate in musica. Proprio il rocker, il prossimo 8 marzo, donerà al suo pubblico il nuovo CD dal titolo “Start”, il 12esimo della sua gloriosa carriera. Al cast di ospiti italiani, potrebbe aggiungersi anche la strepitosa Ariana Grande.

Festival di Sanremo 2019, tutti gli ospiti: anche Ariana Grande sul palco?

Secondo quanto riferito da AdnKronos, Ariana Grande potrebbe partecipare al Festival di Sanremo 2019 in qualità di ospite. L’artista infatti, durante i giorni dedicati alla musica italiana, pubblicherà il suo nuovo disco “Thank U, Next”. Per questo motivo, ci potrebbe essere la possibilità di vederla sul palcoscenico del Teatro Ariston: “La partecipazione della pop star alla kermesse non sarebbe un passaggio promozionale, visto che il direttore artistico Claudio Baglioni ha chiarito più volte di non essere interessato a questo tipo di ‘ospitate’”, scrive l’agenzia stampa. Il direttore artistico Claudio Baglioni, ha espresso il desiderio di sentire cantare in italiano gli artisti internazionali. Cosa molto facile per Ariana, avendo origini italiane. I suoi bisnonni Antonio Grande e Filomena Lavenditti emigrarono nel 1912 da Gildone (Campobasso) negli Stati Uniti. Tornando alla viva possibilità di vederla sul palco di Sanremo inoltre, non dimentichiamo il passato duetto con Andrea Bocelli nel brano “E più ti penso”, estratto dall’album “Cinema”. Questo brano infatti, potrebbe essere riproposto vista anche la partecipazione del tenore toscano.





