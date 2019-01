Giancarlo Magalli Vs tutti/ La Volpe? “Una goccia che scava la pietra”, poi la “lite” con Michele Guardì

A quanto pare Giancarlo Magalli rimane come sempre un fiume in piena. Presto sarà in prima serata su Raidue come voce narrante de Il Collegio 3 ma, intanto, proprio nell’ultimo numero di Diva e donna ha rilasciato una lunga intervista dove mettere i puntini sulle i ad alcune cose successe in queste settimane. In un primo momento il conduttore ribadisce la smentita di una relazione con una ragazza molto più giovane di lui, Giada Fusaro, liquidando tutto come un rapporto di amicizia, niente di più, e poi torna a parlare dei suoi colleghi di sempre ai quali, a quanto pare, ha sempre qualcosa da dire. A finire nuovamente nel mirino è Adriana Volpe che lui stesso definisce come “una goccia che scava la doccia”. L’ha dovuta sopportare per 20 anni e spesso ha chiesto a Michele Guardì di trovare un’altra collega da affiancargli nella conduzione del programma ma non è stato accontentato fino a quando non ha creato (sembra volutamente) il famoso incidente che poi ha spinto Adriana Volpe. All’epoca le disse in diretta di lavorare in Rai solo grazie a qualcuno. Da quel momento in poi le discussioni non sono mancate né sui social e né in tv e sembra che questa cosa abbia coinvolto anche Marcello Cirillo.

LE PAROLE CONTRO ADRIANA VOLPE E MARCELLO CIRILLO

Anche tra Giancarlo Magalli e l’amico Cirillo sembra che i rapporti si siano incrinati e tutto per via di quello che è successo con Adriana Volpe. I due hanno lasciato il programma insieme ma il conduttore, nella lunga intervista a Diva e Donna, ci tiene a ribadire: “La decisione della Volpe l’ho invocata, la sua no. Non l’ho deciso io e non l’ho auspicato ma lui ce l’ha con me e non so il perché” ma poco dopo ammette: “Forse per via di un’incomprensione sui social dove una sua fan ha scritto che non avrebbe più guardato il programma senza di lui e io le feci notare che in due ore di diretta lo spazio di Marcello era davvero poco“. Sarà davvero per questo? Siamo sicuri che queste ultime rivelazioni del conduttore smuoveranno ancora le acqua soprattutto con Adriana Volpe e con Marcello Cirillo che proprio in coppia hanno partecipato alla scorsa edizione di Pechino Express subendo non poche frecciatine da parte del loro ex collega.

LO SCONTRO CON MICHELE GUARDI’ A I FATTI VOSTRI

Infine, anche con Michele Guardì le cose non vanno meglio visto che, proprio nella diretta di ieri de I Fatti Vostri, il conduttore ha inveito contro di lui reo di aver mandato in onda un video prima che lui finisse di parlare. Sembra che il piccolo problema tecnico abbia dato fastidio a Giancarlo Magalli che ha deciso di affrontare la questione in diretta proprio al rientro dal video che lanciava Il Collegio 3. Proprio durante le anticipazioni, alle spalle del conduttore è partito un filmato e lui ha subito attaccato: “Che é!? Sto ancora parlando che ve possino acciaccavve!” e poi ha subito rilanciato: “Sarebbe carino aspettare che io finisca di parlare prima di mandare i filmati”. Il botta e risposta non è mancato tanto che Guardì ha subito evidenziato che gli errori capitano proprio come accade al conduttore: “Queste cose capitano! Come quando lei prima si è scordato di fare una presentazione, capita pure questo!” e poi ancora “È bello lavorare così, che bello…”. Cos’altro combinerà Magalli?



