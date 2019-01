Giulia Cavaglià assente alla scelta di Lorenzo Riccardi? / Uomini e Donne, spunta l’indizio che allarma i fan

Dopo un lungo e frastagliato percorso, Lorenzo Riccardi ha finalmente annunciato di essere pronto a fare la sua scelta. Claudia Dionigi e Giulia Cavaglià sono le corteggiatrici che il tronista di Uomini e Donne ha portato con se alla fine di questo percorso e che ora registreranno le ultime esterne in villa prima di scoprire chi delle due è la sua scelta. Le cose però pare stiano prendendo una brutta piega per Lorenzo, almeno stando ad alcuni segnali che Giulia ha lanciato attraverso il suo profilo Instagram. Dalle ultime anticipazioni, sappiamo che la Cavaglià ha deciso di non avere rimpianti e di scrivere a Lorenzo una lettera nella quale ha espresso tutti i sentimenti che prova per lui. Un gesto che ha colpito profondamente il tronista, tanto da dirsi senza parole e felice.

GIULIA CAVAGLIÀ DICE ADDIO A LORENZO RICCARDI?

Questo quanto accaduto nell’ultima esterna a Uomini e Donne e, quindi, prima della villa che potrebbe essere stata registrata proprio in questi giorni. È proprio qui che Lorenzo potrebbe essersi sbilanciato per una delle due corteggiatrici e, forse, per Claudia Dionigi. A farlo sospettare un post abbastanza sospetto pubblicato poche ore fa da Giulia Cavaglià, dove la corteggiatrice, sotto una sua foto, scrive “scaccomatto”. Un messaggio che sa di frecciatina e fa pensare ad un tiro mancino lanciato a Lorenzo magari proprio all’ultimo minuto. Che abbia deciso di non presentarsi alla scelta, che andrà in onda il 22 febbraio in prima serata? O si presenterà solo per dirgli un bel no? Gli indizi, al momento, preoccupano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA