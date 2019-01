Isola dei Famosi 2019 / Anticipazioni, scontro tra Paolo Brosio e Sarah Altobello: “colpa” di Capparoni

La convivenza dei naufraghi dell’Isola dei Famosi 2019 parte subito tra scontri e tensioni. Mancano pochi giorni alla nuova diretta, in onda giovedì sera su Canale 5, e si pensa già alle prossime strategie in vista delle nuove nomination. Intanto, a giocarsi il posto questa settimana sono Demetra Hampton, la discussa Taylor Mega e Kaspar Capparoni. Molti dei naufraghi sperano però che non sia proprio l’attore a dover abbandonare l’isola dopo soltanto una settimana. La nomination ha infatti scatenato un po’ di scontri. Tra i più infastiditi c’è Paolo Brosio, che ha attaccato Sarah Altobello per aver nominato Capparoni. C’è da ricordare che anche Brosio ha nominato Kaspar ma con la convinzione che sarebbe stato l’unico a farlo e che, quindi, alla fine l’attore non sarebbe andato in nomination. È per questo che Brosio attacca la Altobello.

SCONTRO TRA ALTOBELLO E BROSIO PER CAPPARONI

Dietro lo sfogo di Paolo Brosio all’Isola dei Famosi 2019 ci sarebbe non soltanto l’amicizia che lo lega a Kaspar Capparoni, ma anche una strategia. L’attore è infatti uno dei migliori a pescare e procurare del cibo per il gruppo e la sua assenza sarebbe un duro colpo per tutti. La Altobello però non ci sta ed esprime le sue motivazioni: “Lui ogni volta che parlavo non mi faceva finire la frase”, la showgirl parla di tante frecciatine da Capparoni nei suoi confronti. Poi ammette “Non voto per una persona per tenerla buona perché mi torna comodo? Ma io non faccio così! Io voto chi non vorrei qui” ammette la Altobello, che preferisce non fare strategie ma seguire le sue antipatie e simpatie anche in vista delle prossime nomination. Una decisione giusta ai fini del gioco ma che potrebbe scatenarle contro qualche antipatia….

