KATIA RICCIARELLI/ L’appello a Pippo Baudo: “vorrei rivederti” (La Repubblica delle Donne)

Katia Ricciarelli è una delle ospiti della nuova puntata di #CR4 – La Repubblica delle Donne, il programma in onda mercoledì 30 gennaio 2019 in prima serata su Retequattro. Nel salotto di Piero Chiambretti, la cantante lirica è pronta a raccontare della sua vita privata e professionale e siamo certi che tornerà a parlare anche del suo ex marito Pippo Baudo. Durante l’ultima puntata del 2018 di “Domenica In” di Mara Venier, la Ricciarelli ha lanciato un vero e proprio appello al conduttore televisivo: “Pippo te lo dico con il cuore, mi farebbe molto piacere parlare di nuovo con te“. Tutto è nato quando l’astrologo Mauro Perfetti ha rivelato per i nati sotto il segno del Capricorno un ritorno di fiamma con un ex. A quel punto in studio il pubblico ha cominciato ad urlare il nome di Pippo e la Ricciarelli ha detto: “Pippo ha scritto un libro, bellissimo dove dice che vorrebbe far pace con le sue ex. Io sono una sua ex, siamo stati tanti anni insieme. Ecco, Pippo te lo dico con il cuore, mi farebbe molto piacere parlare di nuovo con te”.

Katia Ricciarelli: “Pippo Baudo mi piacerebbe rivederti”

Un appello sentito e diretto quello fatto da Katia Ricciarelli al suo ex marito Pippo Baudo. “Mi rivolgo a te, Pippo. Io vorrei fare pace con te, anche entro domani. Mi piacerebbe rivederti, parlare e risolvere tutto. Te lo dico con il cuore, in fondo siamo stati molti anni insieme ed adesso basta perché mi viene da piangere” ha detto quasi commossa la cantante lirica. La Ricciarelli e Pippo Baudo hanno vissuto una lunghissima e bellissima storia d’amore. Un amore intenso celebrato con un matrimonio nel 1986. Poi nel 2004 la fine suggellata nel 2007 da un divorzio. La coppia non è rimasta in buoni rapporti dopo la separazione, ma chissà che nel 2019 i due non possano recuperare un rapporto.

“Mi è mancato un figlio”

Katia Ricciarelli durante un’esclusiva intervista rilasciata a Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani ha raccontato che le è mancato avere un figlio. Alla domanda: “che cosa le è mancato nella sua vita?”, la soprano ha risposto così: “dovrei dirti: ‘il figlio’, ma poi ho capito una cosa: se non è venuto doveva essere così, quindi questo accanimento che c’è a volte non va bene perché poi i rapporti si rovinano”. La cantante ed attrice italiana ha raccontato anche di quando ha abortito seguendo il consiglio di Pippo Baudo: “evidentemente pensava che fosse troppo presto, eravamo appena fidanzatini, di nascosto, ma va bene così”. In merito a quella decisione però l’artista non ha alcun rimpianto o colpe: “fa parte del destino”.



