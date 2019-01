La Porta Rossa 2/ Anticipazioni: ecco quando inizia la seconda stagione con Lino Guanciale e Gabriella Pession

Dopo le repliche, la seconda stagione de La Porta Rossa sta per tornare. Sulla seconda rete di Casa Rai infatti, stanno per terminare le puntate nuovamente mandate in onda che hanno fatto riferimento alla prima parte della fiction. Concluse quelle, la rete diretta da Carlo Freccero, regalerà al pubblico il secondo attesissimo capitolo. Lino Guanciale, Gabriella Pession e Valentina Romani ritorneranno ad indossare i panni dei loro personaggi, per appassionare ancora una volta il pubblico. Cosa vedrete in questo secondo capitolo? Naturalmente non sono state diramate anticipazioni sufficienti per potere fare una previsione ma, a seguire, vi daremo tutte le informazioni a nostra disposizione. Innanzitutto, partiamo dicendovi la data di inizio della seconda stagione. La Porta Rossa 2 verrà trasmessa dal prossimo 13 febbraio 2019. Del resto, le riprese della serie, dopo tre anni di assenza, si erano tenute già un anno fa (a fine maggio 2018) in quel di Trieste. Ancora una volta, quindi, lo sfondo sul quale si srotoleranno gli avvenimenti rimarrà il capoluogo del Friuli Venezia Giulia.

La Porta Rossa 2, trama e calendario programmazione

La Porta Rossa 2, prenderà il via tra meno di due settimane. Il commissario fantasma Leonardo Cagliostro (interpretato da Lino Guanciale) dovrà cercare di scoprire che legame avevano il suo assassino e l’amico Jonas (Bosca). Anna (interpretata da Gabriella Pession), dopo aver avuto l’opportunità di salutare l’amato, sa anche che il suo ‘Leo’ continuerà a starle vicino e può vedere la loro bambina crescere. In ultimo Vanessa (Valentina Romani), su suggerimento della madre ritrovata, dovrà tentare di staccarsi dall’amico fantasma oppure per lei, quel legame potrebbe diventare solamente rischioso. Nel corso della prima stagione, il finale aperto farà presagire molteplici azzardi e punti di vista, presentando una trama ricca di buoni propositi ed emozioni. Nel frattempo, in attesa che la serie abbia inizio, possiamo dirvi che la seconda stagione sarà composta da un totale di 12 episodi suddivisi in sei appuntamenti che dovrebbero concludersi il 20 marzo del 2019.

