Maria Monsé vs Maria Teresa Ruta/ “Attacca me come madre, ma lei per sua figlia…”

Continua lo scontro tra Maria Monsé e Maria Teresa Ruta. In una lunga intervista a Nuovo la prima ha voluto rispondere alle accuse della seconda: “Attacca me come madre, ma lei per la figlia non c’è stata mai“. Ha voluto poi specificare che di certo non accetta consigli su come crescere un figlio dalla Ruta: “Poco tempo fa sua figlia Guenda ha raccontato di essere stata cresciuta da una tata e lei punta il dito sull’educazione di mia figlia? Io non ho mai abbandonato Perla, lei è una bimba serena e in gamba. Le permetto di utilizzare i social network, ma monitoro sempre con attenzione quello che fa”. Tra mamma Maria Monsé e Perla figlia c’è un rapporto straordinario e questo si può vedere in maniera molto evidente già dalle ospitate in televisione. Le polemiche però sono ripetute e Maria Monsé sembra essere un po’ stufa di doversi difendere, vedremo se Maria Teresa Ruta deciderà di rispondere.

Maria Monsé vs Maria Teresa Ruta: il precedente

Maria Monsé ha risposto a Maria Teresa Ruta in maniera piccata tramite le pagine di Nuovo, ma di cosa era stata accusata? Pesanti erano state le parole della Ruta che aveva evidenziato: “Vuoi che tua figlia diventi regista di film porno? Dovresti insegnarle il senso del pudore“. Parole molto pesanti che erano derivate da alcuni scatti che la Monsé commenta così: “Credo che la nostra società stia facendo un passo indietro sul concetto di sexy. Ai tempi di Non è la Rai c’erano ragazzine di 12 anni che ballavano in bikini in televisione e nessuno si scandalizzava. Per queste foto invece si è alzato un polverone. Mia figlia e mio marito conoscono il mio lato vamp e lo accettano. Qual è il problema?”. Sicuramente la polemica andrà avanti con Maria Teresa Ruta che sarà pronta a dire la sua nuovamente sulla questione.

La piccola Perla è già una star

Tra i battibecchi a distanza tra Maria Monsé e Maria Teresa Ruta spunta la piccola Perla, figlia della prima e star del momento. Ieri a Pomeriggio 5 si è parlato molto di lei, con Valerio Merola che ha portato testimonianza, e relativi filmati, del debutto della piccola come conduttrice. Perla è stata protagonista anche all’interno della casa del Grande Fratello Vip dove la mamma era entrata protagonista per scontrarsi con Alessandro Cecchi Paone proprio sulla piccola. Perla diverse volte è apparsa, insieme a Maria, in tv dimostrando un caratterino niente male per la sua età. Sicuramente la sua voglia di emergere nel mondo dello spettacolo le permetterà molto presto di raggiungere dei risultati importanti. Staremo a vedere se riuscirà a farlo anche grazie all’appoggio dei suoi genitori che hanno tenuto a precisare, proprio da Barbara D’Urso, di averle già fatto capire che prima del mondo dello spettacolo ci sarà sempre e comunque lo studio.



