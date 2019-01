Mario Serpa, gesto “contro” Claudio Sona/ Uomini e Donne: l’opinionista segue Juan Sierra su Instagram

SonQuando Mario Serpa e Claudio Sona si sono lasciati per la prima volta, tutte le estimatrici di Uomini e Donne, hanno sperato nel ritorno di fiamma. Ed infatti, dopo alcuni mesi, la coppia aveva deciso di riprovarci, regalando alle fan un Natale indimenticabile (dopo avere condiviso un video dove si baciavano). Come ben ricorderete, la relazione tra Mario e Claudio, si era interrotta per via di alcune ipotetiche verità sollevate da Juan Sierra, ex fidanzato del Sona che sosteneva di essere rimasto in contatto con lui, anche durante il suo percorso televisivo con il primo trono gay della storia del dating show. Dopo questa pesantissima accusa, Serpa aveva deciso di interrompere la loro relazione, salvo ripensarci dopo alcuni mesi. Nonostante la nuova possibilità, Claudio Sona anche in quella circostanza avrebbe “toppato”, finendo nuovamente per costringere l’ex fidanzato a pentirsi per avergli dato una seconda occasione. Poche ore fa, il nuovo gesto che ha fatto discutere, specie tramite social.

Uomini e Donne, il gesto di Mario Serpa “contro” Claudio Sona

Mario Serpa, dopo la fine della sua relazione d’amore con Claudio Sona, ha cominciato a seguire tramite Instagram, il pomo della discordia: Juan Sierra. Mario e Claudio come immaginato, non sarebbero rimasti affatto in buoni rapporti ed anzi, nel corso dei mesi non sono nemmeno mancate le frecciatine. L’opinionista di Uomini e Donne proprio oggi, “avrebbe rotto il silenzio”, seguendo l’ex fidanzato del suo ex (perdonate il gioco di parole). Dopo tutto il caos che si era venuto a creare per le affermazioni di Juan Sierra (con tanto di prove audio condivise tramite social), tutto si poteva prevedere tranne un avvicinamento di questo tipo. Evidentemente, Mario Serpa e Juan, si saranno chiariti privatamente, tanto da instaurare una amicizia: come la prenderà Claudio Sona? L’ex tronista nel frattempo, pare avere intrapreso una nuova relazione d’amore con l’influencer Paolo Stella e quindi, sia Mario che Juan, potrebbero essere solo un lontano ricordo.

