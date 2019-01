MARYAM TANCREDI CHI E’/ Video, “Con la mia voce combatto il pregiudizio e l’apparenza” (55 passi Nel Sole)

Maryam Tancredi dopo la vittoria di The Voice of Italy torna in tv in occasione della seconda ed ultima puntata di “55 passi Nel Sole“, lo show evento di Al Bano Carrisi e Romina Power. La giovane cantante napoletana sarà tra gli ospiti del programma in onda mercoledì 30 gennaio 2019 in prima serata su Canale 5 dove sicuramente duetterà con il suo coach Al Bano. Intanto pochi giorni fa la cantante ha pubblicato il nuovo singolo “Con te dovunque al mondo”, brano presentato anche a Sanremo Giovani, che anticipa il primo album di inediti in uscita in primavera. “La musica è la mia arma e sul palco divento un’altra persona, lì sono davvero me stessa. Con la mia voce, combatto contro il pregiudizio e l’apparenza”.

Maryam Tancredi: “Con te dovunque al mondo” è il nuovo singolo

La vincitrice di The Voice of Italy ha raccontato di essere stata entusiasta sin dalle prime note del nuovissimo singolo “Con te dovunque al mondo” pubblicato in tutte le radio l’11 gennaio scorso: “Appena ho ascoltato Il brano “Con te dovunque al mondo”, sia io che tutti coloro che hanno lavorato al progetto eravamo conviti che fosse un pezzo molto adatto al mio modo di esprimermi, cantare e approcciarmi alla musica!”. La giovane cantante che, durante le blind audition di The Voice ha conquistato tutti con “E’ la mia vita”, brano di Al Bano, sul nuovo singolo ha detto: “ero molto contenta ed entusiasta, ma anche molto impaurita perché a livelli tecnici non è molto semplice da affrontare! Visto che comunque era un pezzo non scritto da me, ho rielaborato a modo mio quello che poteva trasmettermi in base a sensazioni o elementi della mia vita che ho già vissuto, cercando di rendere Il racconto del brano il più veritiero possibile!”. Poi ha ricordato la prima volta che l’ha interpretato dal vivo in occasione delle selezioni di Sanremo Giovani dove il brano è arrivato tra le 64 finaliste: “ero molto agitata non so di preciso, forse perché dovevo cantarlo per la prima volta o anche per la situazione in sè per sè, sta di fatto che ho cercato di dare più di quanto non avessi mai fatto prima, e nonostante il risultato sono stata molto fiera di come ho interpretato e cantato il brano”.

Chi è Maryam Tancredi

Classe 1999, Maryam Tancredi è nata il 16 marzo a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli. Giovanissima debutta in tv dapprima a “I Fatti Vostri” su Rai2 e poi a “Ti lascio una canzone”, il talent condotto da Antonella Clerici su Rai1. Successivamente è tra i cantanti del festival internazionale della canzone classica napoletana il “Pulcinella D’Oro” dove risulta essere la vincitrice finale. E’ solo il primo di tanti premi: partecipa al Memorial in onore di Mia Martini dove vince il Premio “Miglior Voce per Mimì” e poco dopo è tra i concorrenti di “Ti lascio una canzone” dove si classifica al secondo posto. Poi arriva la definitiva consacrazione con la vittoria di “The Voice of Italy”.





