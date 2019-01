Mauro Corona Vs Marco Minniti/ Video Cartabianca: “Non mi prenda per il cu*o, non dica stupidaggini”

Chi segue Cartabianca sa bene e conosce sia Mauro Corona che la natura dei suoi interventi. Uno dei temi su cui non molla mai sembra essere proprio quello del Corpo Forestale dello Stato e della sua possibile soppressione. Anche ieri sera è stato lo stesso ma questa volta a finire nel mirino dello scrittore non c’è solo la Berlinguer, spesso invitata a trattare l’argomento, ma l’ex ministro Marco Minniti. Il pomo della discordia è stato proprio il Corpo Forestale e a quel punto non è stato possibile controllare e tenere a freno lo scrittore che ha subito attaccato il politico invitando a non “dire stupidaggini“. I più scaltri hanno capito dove si sarebbe spinto l’alpinista già dai primi minuti quando in collegamento si è presentato con addosso il gilet della Guardia Forestale contestando al vecchio Governo di aver soppresso il Corpo Forestale dello stato e di averlo accorpato all’Arma dei Carabinieri.

LO SCONTRO A CARTABIANCA

Proprio durante la sua arringa, Marco Minniti ha preso la parola per dirsi contro le sue parole e trovando giusto l’accorpamento. Proprio questo fa perdere le staffe a Mauro Corona che subito risponde a tono: “La reputo intelligente, non mi prenda per il culo, non dica stupidaggini”. A questo punto è arrivata la replica dell’ex ministro che ha subito precisato: “Ho visto che ha il gilet e capisco che debba difendere la posizione. Le porterò il gilet dell’Arma in maniera che possa difendere con altrettanto vigore l’Arma dei Carabinieri. Questa è una questione particolare, non riguarda la vita delle persone”. Ma Corona non si ferma e rilancia: “Il suo sarcasmo è fuori luogo. Lei non è neanche un comico, lo fa suo malgrado”. Ma Minniti non si presta al suo gioco: “Potrei dirle le stesse cose, ma sono una persona cortese. Basta”.

