Meghan Markle e Harry/ A San Valentino separati: divorzio in arrivo per colpa della Regina Elisabetta?

Meghan Markle e Harry si apprestano a festeggiare il primo San Valentino da sposati. Per la Duchessa del Sussex e il Principe, però, il 14 febbraio non sarà un giorno romantico: i due, infatti, trascorreranno il giorno degli innamorati separati. Il motivo? Il principe Harry, quel giorno, sarà impegnato in Norvegia per conto della Regina Elisabetta dove rappresenterà il proprio Paese in alcuni eventi istituzionali. Harry, infatti, come Capitano Generale dei Royal Marines britannici dovrà presiedere a una commemorazione proprio nel giorno degli innamorati. Meghan Markle, invece, incinta, resterà a Londra. Con il pancione sempre più grande, la Duchessa del Sussex fatica a spostarsi dall’Inghilterra. Il momento del parto, infatti, è sempre più vicino e l’ex attrice sta riducendo sempre di più i suoi impegni. Il 14 febbraio, così, resterà a Londra e, senza la presenza del marito Harry, potrebbe concedersi una serata d’amore femminile con le sue amiche.

MEGHAN MARKLE E HARRY: DIVORZIO VICINO?

Dopo aver dato il benestare al nipote Harry per il matrimonio con Meghan Markle, la Regina Elisabetta avrebbe camorosamente cambiato idea. Secondo alcuni rumors, sempre più insistenti che arrivano dall’Inghilterra, infatti, la Regina starebbe spingendo affinchè il matrimonio tra i due finisca. Secondo la rivista americana ‘Globe’, la Regina Elisabetta sarebbe letteralmente infuriata con Meghan Markle, rea di non avere un atteggiamento consono alle regole di corte e di spendere troppo. La Regina avrebbe preparato un piano per far arrivare al divorzio Harry e Meghan. Globe, infatti, ha rivelato il contenuto di una mail ricevuta in cui si legge: “Ci è stato ordinato di dare a Meghan quello che vuole. Dunque, la proposta è un accordo di divorzio di 37 milioni di dollari. Il bambino potrà avere un titolo (rimanendo in Gran Bretagna). Mentre lei lo perderà e dovrà tornare in America”. Meghan e Harry, però, sembrano sempre più felici e innamorati e il Principe, in particolare, non vedrebbe l’ora di diventare padre.





