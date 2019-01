MICHELE PLACIDO/ “Guardo con interesse al nuovo governo, diamogli il tempo, poi si vedrà” (55 passi nel sole)

Ci sarà anche Michele Placido tra i protagonisti della seconda puntata di “55 passi Nel Sole“, lo spettacolo di Al Bano Carrisi e Romina Power in onda mercoledì 30 gennaio 2019 in prima serata su Canale 5. Dopo il grandissimo successo della prima puntata, la coppia della canzone italiana è pronta a regalare al pubblico una nuova imperdibile puntata in compagnia di tanti volti noti del mondo dello spettacolo e della canzone. Tra questi figura anche l’attore e regista Michele Placido attualmente impegnato in teatro con “Piccoli Crimini Coniugali” di Eric-Emmanuel Schmitt. Si tratta di un esilarante spettacolo con protagonisti Michele Placido e Anna Bonaiuto.

Michele Placido: “guardo con interesse al nuovo governo”

Recentemente Michele Placido è tornato a parlare di politica condividendo ancora una volta la sua delusione verso una sinistra oramai completamente assente. L’attore e regista è deluso, come lo sono milioni di elettori peraltro, solo che le parole pronunciate da un personaggio noto acquisiscono maggiore valore rispetto agli altri. Intervistato da Libero, il regista senza alcun timore ha parlato del nuovo Governo dicendo: “Guardo con interesse al nuovo governo, a questo cambiamento e non mi auguro che fallisca ma che porti avanti le proprie idee”. Per Placido è importante dare fiducia al nuovo Governo per vedere nel tempo cosa sarà in grado di realizzare: “diamogli il tempo, poi si vedrà”.

“Ho sempre lavorato con onestà intellettuale”

Durante l’intervista rilasciata a Libero, Michele Placido ha anche ricordato la sua straordinaria carriera di regista, sceneggiatore ed attore. Tantissimi i successi da lui firmati: da “Romanzo Criminale” a “Vallanzasca – Gli angeli del male” fino ai recenti “Suburra – La serie”, “La scelta” e “Il cecchino”. Inutile negarlo che la fama come attore è legata alla miniserie “La piovra” dove ha interpretato il commissario Corrado Cattani. Un ruolo che gli ha regalato la grandissima popolarità e l’affetto da parte del pubblico: “Ho sempre lavorato con onestà intellettuale – dice a Libero – cercandon di fare dare lavoro e di comportarmi nel modo giusto”. Placido è uno che si è fatto da solo, che tutto quello che si è conquistato se lo è meritato dopo anni di una lunga e non sempre facile gavetta. Sugli esordi ricorda: “Ero un giovane che veniva dal Sud, non conoscevo nessuno e avevo tanta voglia di mettermi alla prova”.



